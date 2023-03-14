'Yeni evim' kampanyası depremle birlikte enkazın altında kaldı

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 11:31

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 11:31

Orta gelir grubuna yönelik devreye alındığı söylenen ‘Yeni Evim Kampanyası’ 16 Ocak’ta başladı. İktidarın politikaları sonrası, yerli alıcılar için iki senedir kredi imkanları kapalıydı. Kampanyaya katılanlara 0,69-0,99 arasında değişen faizli krediyle ev sahibi olmak için ‘fırsat’ sunuluyor. Kampanyayla yeni konut üretiminin artırılması da amaçlanmıştı.

Ancak Ekonomim'den Leyla İlhan’a konuşan sektör temsilcileri, bankaların geciken mevzuat nedeniyle konut almak için başvuranlara hemen dönmemesiyle birlikte 6 Şubat’ta medyana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, kampanyada satış iptalleri getirdiğini bildirdi.

Bu durumun kampanya kapsamında hedeflenen 100 bin konutun satışını zora sokacağı belirtiliyor.