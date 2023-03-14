'Yeni evim' kampanyası depremle birlikte enkazın altında kaldı
Orta gelir grubu için başlatılan ‘Yeni Evim’ kampanyasında önce mevzuatın geç kalması ve depremle birlikte alıcıların daha sorgulayıcı olması iptallere neden oldu. Kampanyaya uygun gelir havuzunun da yetersiz olduğunu belirten sektöre göre 100 bin hedefine ulaşmak zor.
Orta gelir grubuna yönelik devreye alındığı söylenen ‘Yeni Evim Kampanyası’ 16 Ocak’ta başladı. İktidarın politikaları sonrası, yerli alıcılar için iki senedir kredi imkanları kapalıydı. Kampanyaya katılanlara 0,69-0,99 arasında değişen faizli krediyle ev sahibi olmak için ‘fırsat’ sunuluyor. Kampanyayla yeni konut üretiminin artırılması da amaçlanmıştı.
Ancak Ekonomim'den Leyla İlhan’a konuşan sektör temsilcileri, bankaların geciken mevzuat nedeniyle konut almak için başvuranlara hemen dönmemesiyle birlikte 6 Şubat’ta medyana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, kampanyada satış iptalleri getirdiğini bildirdi.
Bu durumun kampanya kapsamında hedeflenen 100 bin konutun satışını zora sokacağı belirtiliyor.
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