Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi... Evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak?

Yayınlanma: 19.10.2023 - 10:26

Güncelleme: 19.10.2023 - 10:26

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız" demişti.

Aile ve Gençlik Bankası'yla ilgili ayrıtnılar ortaya çıkmaya başladı. İktidara yakın Sabah'ın aktardığına göre, AKP grubu, yasa teklifinin taslak metnini hazırladı. Yasa teklifinin önümüzdeki hafta TBMM gündemine taşınması ve hızla yasalaştırılması bekleniyor.

FON GİBİ ÇALIŞACAK

Edinilen bilgilere göre, yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek.

Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının temsilcilerinden oluşacak ve fon gibi çalışacak.

Fon, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında hizmet verecek. Aileyle ilgili kredileri Aile Bakanlığı, gençlere yönelik olanları ise Gençlik ve Spor Bakanlığı organize edecek.

Bankanın ayrı bir bina ya da personeli olmayacak. Maden, doğalgaz ve petrol gelirlerindeki devlet payının bir bölümü fona aktarılacak. İhtiyaca göre aktarılan pay yükseltilecek.

ÖNCE HANGI BÖLGELERE VERİLECEK?

Yasa çıktıktan sonra uygulama ilk olarak depremin en fazla etkilediği Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illeri ile yine yıkımın fazla olduğu bazı ilçelerden başlayacak.

Kademeli olarak depremin etkilediği diğer iller ve Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. İlk etapta, 150 bin lira kredi verilecek. Bu miktar her yıl artacak.

YAŞ SINIRI NE OLACAK?

Desteklerden yararlanacaklara yaş sınırı da getirilecek. Yaşla ilgili çalışmalar sürüyor.

ŞARTLARI NELER?

Verilecek kredi desteğinin faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz, 5 yılda geri ödenmesi planlanıyor.

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Gerek evlilik gerekse iş kurma gibi diğer desteklerde gelir düzeyi esas alınacak.