Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 155,3 milyar dolara geriledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 10:17
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 yıl sonuna göre 2,5 milyar dolar azalarak 155,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 44,5 milyar doları buldu.


TCMB özel sektörün yurt dışı borcu

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