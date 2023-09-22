Deprem bölgesindeki hasarlı konutlara yapılan DASK ödemeleri ile ilgili emsal karar!
Deprem bölgesindeki hasarlı konutlara yönelik yapılan DASK ödemeleri ile ilgili emsal bir karar çıktı. Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Heyeti, DASK ödemelerinin yeni tarifeden artırılan limitler esas alınarak yapılması gerektiğine karar verdi.
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6
şiddetindeki 2 büyük depremde 11 ilde binlerce bina yıkılmış, bir o kadar da
bina ağır hasar almıştı. Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Heyeti,
Kahramanmaraş’ta DASK ödemeleri hakkında emsal teşkil eden bir karar verdi.
Heyet, DASK’ın hasarlı konut sahiplerine ödemesi gereken
tazminatın yarısını ödediğini, bunun doğru olmadığına tam ödeme yapılması
gerektiğine hükmetti.
TEMİNAT LİMİTİ YÜKSELTİLDİ
DASK’ın 25 Kasım 2022 de yeni tarife yayımlanmasına rağmen,
ödemelerini eski tarifeden yarı oranında yapmaya devam edildiği ancak Sigorta
Tahkim Komisyonu Hakem Heyeti verdiği kararın da bunun hatalı olduğunu, 6
Şubat’ta meydana gelen depreme 25 Kasım 2022 tarihli şimdiki tarifenin
uygulanması gerektiğini kararlaştırdı. Buna göre azami teminat limiti 320 bin
TL’den 640 bin TL’ye yükseltildi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Avukat Murat Gül, “6 Şubat
2023 tarihinde meydana gelen depremde biz özellikle maddi konular üzerinde
durduk. DASK’ın eksik ödeme yaptığını farkına vardık ve aynı metre kareye sahip
iki komşu dairelerin farklı tutarlarda tazminat almasının bizce hukuka ve
hakkaniyete uygun olmadığını düşündük” dedi.
Gül, şöyle konuştu:
“Buna ilişkin Sigorta Tahkim Komisyonu’nda bir dava açtık ve bu davada 150 bin TL tazminat alan vatandaşımız, tekrardan 150 bin TL daha tazminat daha almasına karar verildi. Bu karar, 25 Kasım 2022 öncesi yapılan poliçeleri ilgilendirmektedir. Binanın ağır hasarlı, yıkık ya da acil yıkılacak olması gerekmektedir. Sigorta Tahkim Komisyonu’nda açmış olduğumuz davada Haziran ayında bir karar verilmişti. Bu karara Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından itiraz edilmişti, geçtiğimiz hafta perşembe günü itibari ile Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti tarafından oy birliği ile bir karar verildi.
Bu karar göre 25 Kasım 2022 tarihinden önce poliçe yaptıran yıkık, ağır hasarlı ve acil yıkılacak binaya sahip olan vatandaşlar tekrardan bir ödeme alacak. Bu karar sadece Kahramanmaraş’ı değil, Adıyaman, Hatay, Malatya’yı ilgilendiriyor. Depremde evi, taşınmazı yıkık, ağır hasarlı ve acil yıkılacak olan vatandaşlarımızı ilgilendirmektedir.”
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