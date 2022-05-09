Yeni madeni para mı geliyor? 'Bakanlık onay verirse, Haziran'da piyasada olacak'
Darphane Genel Müdürlüğü'nün bir süredir devam ettiği hazırlıkların son aşamaya gelindiği ifade ediliyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane Genel Müdürlüğü'nün 2 TL'lik madeni para basmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.
Independent Türkçe'den Cihat arpacık'ın haberine göre, Darphane yönetiminden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bu konuda bir öneriye gittiği ifade edilirken bakanlık yönetiminin bu duruma sıcak baktığı belirtiliyor.
Bakanlıktan son onay çıkarsa, haziran ayı içinde 2 TL'lik madeni paraların tedavüle sokulacak.
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