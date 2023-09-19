Yeni Megane E-Tech Türkiye'de tanıtıldı

Yayınlanma: 19.09.2023 - 17:44

Güncelleme: 19.09.2023 - 17:44

Renault'un elektrikli devriminde önemli bir adım olan Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli'nin tanıtımı, birçok medeniyetin izlerini ve İpek Yolu kültürünün zenginliğini barındıran Van'da yapıldı.

Renault açıklamasına göre, tarihi Van Kalesi’nin aynası konumundaki Van Müzesi'nden başlayan Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli test sürüşüne bölgenin eşsiz coğrafyası ev sahipliği yaptı.

Tanıtım kurgusunun ilk adımında, davetlileri 3 bin rakım yükseklikteki Karabet Geçidi'nde özel olarak tasarlanmış bir deneyim alanı karşıladı. Renault logolu özel çadırın altında toplanan misafirlerle, Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli’ye ait teknik detaylar paylaşıldı.

Tanıtımın ikinci adımı 1.400 metre uzunluğundaki Karabet Kar Tüneli'nde başladı. Bir zaman tüneline dönüştürülen Karabet Kar Tüneli’nin içerisine araçları ile giren davetliler tünel içerisinde gücün, Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli’ye aktarımını izlerlerken bir dış ses ve ışık enstalasyonlarıyla kendi araçlarında bu yolculuğu dinledi.

Üçüncü adımda, zaman tünelinde ilerleyen davetliler tünel içerisinde kurulan perdeden “E-Tech” dönüşümünü özel mizansenlerle izledi. Perdenin arkasında hazır olan eğitimli atlar, araçların arasından geçerek beygir gücünden elektrik gücüne geçişi simgeleyerek davetlilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Son adımda Yeni Renault Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli yolculuğu ile bambaşka bir dünyaya geçiş yapıldı. Yüzde 100 Elektrikli bir dünyanın başlangıcını temsil eden bu alanda zaman tüneli yolculuğu sona erdi.

İpek Yolu’nun zengin gastronomi deneyiminden, Van Gölü’nün en büyük adası Akdamar Adası’nın büyülü atmosferine kadar bölgenin benzersiz coğrafyasında Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli ile davetlilere özel bir deneyim sunuldu.

'YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI'

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİS AŞ Genel Müdürü Berk Çağdaş, Megane adının hem Türkiye hem de Avrupa için oldukça önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

''Megane Hatchback modelimiz Avrupa’da 28 yıl, 4 jenerasyon boyunca 1,3 milyon adette sattı. Megane, tüm gövde tipleri ile son 20 yıllık satışlara baktığımızda Türkiye binek pazarında en çok satan 3. otomobil konumunda. Şimdi Megane efsanesi elektrik devriminde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli 160 kW motoru ile segmentindeki en yüksek güce ve şarjlanma özellikleri ile segmentteki en iyi değerlere sahip. Ayrıca segmentindeki en yüksek batarya kapasitelerinden birine sahip. Bu sayede ortalamada 450 km WLTP menzili, şehir içinde ise 530 km menzil sunabiliyor.''

Austral ve ağustos itibarıyla satışlarına başladıkları Megane E-Tech ile C segmentinin yüzde 98’ine erişim sağladıklarını bildiren Çağdaş, ''2012 yılından itibaren günümüze geldiğimizde Türkiye’de 5 bin adetten fazla elektrikli otomobil sattık ve ODD verilerine göre en çok elektrikli otomobil satan marka konumundayız. Hem Avrupa’da hem de Türkiye’de elektrikli otomobil denilince ilk akla gelen markalardan biriyiz ve elektrikli araçlar konusunda sektörde öncü bir markayız. Renaulution stratejimiz ile bu durumu daha da güçlendirmek ve tam olarak elektrikli otomobiller ile özdeşleşmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.