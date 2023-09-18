Temmuz ayı fiyatları o markada sabitlendi!

Yayınlanma: 18.09.2023 - 15:47

Güncelleme: 18.09.2023 - 15:47

Çinli otomobil üreticisi Skywell’in yüzde yüz elektrikli araçlarının distribütörü Ulu Motor'un, Skywell ET5 LR Legend modelinde ön ödemeli sabit fiyat kampanyasını ekim ayına kadar uzattığı açıklandı.



Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye elektrikli otomotiv pazarında satış sıralamasında üçüncü sırada bulunan Skywell ET5 modeli, ekim ayına kadar devam ettireceği sabit fiyat kampanyasıyla müşterilerine temmuz ayı fiyat avantajıyla seçtikleri araca sahip olma fırsatı sunuyor.

SKYWELL FİYATLARI SABİTLENDİ

ET5 LR Legend modelini isteyenler, hemen sipariş verip ekim ayında teslim alacakları araçlara kur farkı ödemeden 1 milyon 655 bin TL’lik sabit fiyattan sahip olabilecek.



ET5 LR Legend modelinde sabit fiyat kampanyasından yararlanmak isteyenler Skywell’e ait web sitesinden ön sipariş talebi oluşturabilecek.



Bayi yapılanması Türkiye genelinde hızla devam eden Ulu Motor’da bayi sayısı ise toplam 17 oldu.