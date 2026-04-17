Yeni tutar Resmi Gazete’de yayımlandı: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ARTTI
Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha önce 335 bin TL olan bedelli askerlik ücreti 417 bin TL’ye çıkarıldı. Nisan ayı başında kabul edilen bu rakam, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.
ENGELLİLER İÇİN ÖTV’SİZ ARAÇ ALIMI GENİŞLETİLDİ
Yapılan değişiklikle birlikte ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan yurttaşların ÖTV’siz araç alım şartları yeniden düzenlendi. Yeni hükme göre, ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan kişiler de 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV muafiyeti kapsamında araç satın alabilecek.
DEPREMZEDELERE KONUT VE İŞYERİ İNDİRİMİ
Deprem bölgesindeki hak sahiplerine yönelik konut ve işyeri ediniminde peşin ödeme kolaylığı sağlandı. Düzenleme kapsamında:
- İlk konut alımlarında yüzde 74 indirim
- İlk iş yeri alımlarında yüzde 48 indirim
uygulanacak.
VERGİ VE BES DÜZENLEMELERİ
Kanunda yer alan diğer düzenlemeler kapsamında vergi ve sosyal güvenlik alanında şu başlıklar öne çıktı:
- Bahis reklamları: Şirketlerin bahis reklamı harcamaları, gelir ve kurumlar vergisi matrahından düşülemeyecek.
- BES katkı payı: İşverenler tarafından çalışanlar adına ödenen bireysel emeklilik katkı paylarının bir bölümü sosyal güvenlik priminden muaf tutulacak.