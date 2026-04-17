Yeni tutar Resmi Gazete’de yayımlandı: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti, yapılan düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte 417 bin TL’ye yükseldi. Nisan ayı başında yasalaşan yeni tutar resmiyet kazandı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ARTTI

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha önce 335 bin TL olan bedelli askerlik ücreti 417 bin TL’ye çıkarıldı. Nisan ayı başında kabul edilen bu rakam, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

ENGELLİLER İÇİN ÖTV’SİZ ARAÇ ALIMI GENİŞLETİLDİ

Yapılan değişiklikle birlikte ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan yurttaşların ÖTV’siz araç alım şartları yeniden düzenlendi. Yeni hükme göre, ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan kişiler de 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV muafiyeti kapsamında araç satın alabilecek.

DEPREMZEDELERE KONUT VE İŞYERİ İNDİRİMİ

Deprem bölgesindeki hak sahiplerine yönelik konut ve işyeri ediniminde peşin ödeme kolaylığı sağlandı. Düzenleme kapsamında:

İlk konut alımlarında yüzde 74 indirim

indirim İlk iş yeri alımlarında yüzde 48 indirim

uygulanacak.

VERGİ VE BES DÜZENLEMELERİ

Kanunda yer alan diğer düzenlemeler kapsamında vergi ve sosyal güvenlik alanında şu başlıklar öne çıktı: