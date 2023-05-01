Otomotiv satışında sorun nakit akışı

Yayınlanma: 01.05.2023 - 15:25

Güncelleme: 01.05.2023 - 15:25

Otomotiv satış sonrası pazarında geçen yılın son döneminde başlayan yükseliş trendi ilk çeyrekte de devam etti.

2023’ün ilk çeyreğinde satış, ihracat ve istihdamını artıran sektör, yılın ikinci çeyreğinde de satışlarda yüzde 9.83 artış bekliyor.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) 2023 Yılı 1. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre; yılın ilk çeyreğinde, 2022’nin aynı dönemine göre yurtiçi satışlarda ortalama yüzde 16.5’lik artış yaşandı.

Sektördeki problemler anketin yine en dikkat çekici bölümlerinden birini oluşturdu. Üyelerin, 2023 yılının ilk çeyreğinde gözlemlediği problemlerin başında ilk kez “nakit akışında yaşanan sorunlar” geldi.