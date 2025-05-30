Yeni Şafak Bakan Şimşek'i hedef almaya devam ediyor: 'İstilanın çaresi gümrük vergisi'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile iktidar medyası arasında yaşanan gerilim dikkat çekici boyutlara ulaştı. Faiz politikaları üzerinden daha önce defalarca hedef alınan Şimşek, bu kez cari açık ve gümrük vergileri üzerinden eleştirildi.

YİNE MANŞETTEN HEDEF ALINDI

Yeni Şafak gazetesi bugünkü manşetinde, Donald Trump dönemini örnek göstererek gümrük vergilerinin cari açığı kapatabileceğini öne sürdü. Gazete başlığında, "İstilanın çaresi gümrük vergisi: Cari açık kapanır, her ay 1 milyar dolar yatırım yapılır" ifadelerine yer verdi.

'YENİ ŞAFAK ODUNLA VURUYOR'

İktidara yakın medyanın Şimşek’i hedef alması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de gündemindeydi. Özel yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Parti içerisinde karışıklığa meraklı olanlara Yeni Şafak'ı tavsiye ediyorum. Yeni Şafak'ın manşetini alsınlar üstünde tepinsinler. Yeni Şafak'ın desteği sayın damada. Damat, Yeni Şafak eliyle Mehmet Şimşek'e odunla vuruyor"

ELEŞTİRİLERİN PERDE ARKASINDA NE VAR?

Yeni Şafak gazetesi ile Mehmet Şimşek arasındaki gerilimin arka planında, Albayrak Grubu’nun faaliyet gösterdiği alanlarda yaşanan ekonomik baskılar olduğu iddia ediliyor. İnşaattan ihracata, tarımdan tekstile birçok sektörde yer alan grubun, uygulanan ekonomi politikalarından olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

Artan döviz kuru ve yüksek faiz oranları, Albayrak Grubu’na ait şirketlerin rekabet gücünü azaltıyor. İnşaat maliyetlerinin yükselmesi ve konut fiyatlarının gerilemesi de grubun yükünü artırıyor. Bu nedenle, gruba ait gazetenin Şimşek’e yönelik sert eleştirilerinde bu ekonomik tablonun etkili olduğu değerlendiriliyor.

EKONOMİ POLİTİKALARINA TEPKİ GENİŞLİYOR

Şimşek’in yürüttüğü ekonomi yönetimi, kamuoyunda ve iş dünyasında da tartışmalara yol açıyor. Döviz kurundaki artışın halkın alım gücünü düşürmesi maaşların erimesine neden olurken, iş dünyası da kur dalgalanmalarının rekabeti zorlaştırdığını belirtiyor. Çok sayıda sermaye grubu, faiz oranlarının yeniden düşürülmesini talep ediyor.