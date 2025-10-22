Yeni Şafak'tan Bakan Şimşek'e yeni salvo: 'Dayanma gücümüz kalmadı'

İktidara yakın medya kuruluşlarından Yeni Şafak, ekonomi politikaları nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i yeniden hedef aldı. 2023 seçimlerinin ardından ekonomiyi toparlamak amacıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından göreve getirilen Şimşek, son dönemde en sert eleştirileri kendi cephesinden, yani iktidar medyasından almaya devam ediyor.

YÜKSEK FAİZ VE VERGİ POLİTİKASI ELEŞTİRİLERİN MERKEZİNDE

Ekonomideki açığı yüksek faiz ve vergi gelirleriyle kapatmaya çalışan Şimşek, kamuda tasarruf adımlarıyla israfı önlemeye çalışsa da beklediği sonuçları alamadı. Göreve geldiği günden bu yana birçok kez Yeni Şafak’ın hedefinde yer alan Şimşek, yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde yine manşetlerden eleştirildi.

'DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI'

Yeni Şafak, bugünkü sayısında “İş dünyası faiz indirimi ve krediye erişim istiyor Dayanacak gücümüz kalmadı” başlığıyla çıktı. Haberde, iş dünyası temsilcilerinin beklenti ve değerlendirmelerine yer verildi.

Gazete, iş dünyasında ortak talebin faizlerde gevşeme yönünde olduğunu aktardı. MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, faizlerde 100-150 baz puanlık ölçülü bir indirim beklediğini söyledi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Merkez Bankası’nın faiz kararlarında artık daha cesur adımlar atması gerektiğini ifade etti. TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan ise üretimi destekleyen ve makro dengeyi gözeten bir faiz politikasının önemine dikkat çekerek faizsiz finansman araçlarının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. ASKON Başkanı Orhan Aydın da en az 200 baz puanlık bir indirim beklentisini dile getirdi.