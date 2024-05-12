Yeni tasarruf paketi nedir? 2024 Kamu tasarruf paketi planı maddeleri...

Tasarruf paketini Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı hazırladı. Tedbirlerle birlikte 100 milyar TL tasarruf hedefleniyor. Peki, Yeni tasarruf paketi nedir? 2024 Kamu tasarruf paketi planı maddeleri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 19:05
Yeni tasarruf paketi nedir? 2024 Kamu tasarruf paketi planı maddeleri...
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Yarın açıklanacak olan kamuda tasarruf paketinin ne içerdiği yurttaşlar tarafında merak ediliyor. Peki, Yeni tasarruf paketi nedir? 2024 Kamu tasarruf paketi planı maddeleri...

KAMU TASARRUF PAKETİ NEDİR?

Bu kapsamda mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesinti, personel alımına sınırlama gibi düzenlemelerle 100 milyar liralık bir tasarruf hedefleniyor.

Kırtasiye, temsil, ağırlama, toplantı ve dış seyahat gibi cari giderler, öncelikli olarak kısılacak. Yurt dışı gezilere çok zorunlu olmadığı sürece gidilmeyecek. Zorunlu ise de kadro sınırlı tutulacak. Kurumlar eğitim ve buna benzer toplantılarını otellerde değil kendi tesislerinde, asgari harcama ile yapacak.

Bakanlıklar yeni bina yapamayacak ya da kiralayamayacak. Yeni araç alımı ve kiralanması ciddi oranda sınırlanacak. Personel alımı sınırlandırılacak. Farklı kurumlarda görevlendirme ile çalışan kamu personeli asli kurumlarına dönecek.


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