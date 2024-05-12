Bakan Koca duyurdu: MHRS onaylı randevu nedir? MHRS onaylı randevu nasıl çalışır?

Yayınlanma: 12.05.2024 - 17:11

Güncelleme: 12.05.2024 - 17:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde Onaylı Randevu Sistemi olarak adlandırılan bir uygulamanın başlayacağını açıkladı. Peki, MHRS onaylı randevu nedir? MHRS onaylı randevu nasıl çalışır?

MHRS ONAYLI RANDEVU SISTEMI NEDİR?

İlgili basın toplantısında yeni uygulamanın detaylarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS onaylı randevu hakkında “Ertesi gün randevusu olan her hastamız akşam 20.00’ye kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme onaylı randevu sistemi, MHRS’de başlatılan bu yeni döneme de onaylı randevu dönemi diyoruz.” ifadelerini kullandı. Yani MHRS onaylı randevu, bir hastanın hastaneye gidip gitmeyeceğini bir önceki akşam saat 20.00’ye kadar bildirmesini gerektiren yeni bir uygulama.

Hasta ve doktorların zamanı verimli kullanmasını sağlayacağı ifade edilen yeni sistemde, hastaneye gelemeyecek hastaların randevuların iptal edeceği böylece kalan zamanda ihtiyacı olan hastaların hizmet alabileceği ifade ediliyor. Bakan Koca konuyla ilgili olarak “Onaylı Randevu Sistemi hastanelerimize, hekimlerimize zamanı verimli kullanma imkanı sağlayacak. Hasta, gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Böylece randevu sadakatsizliği sebebiyle boş kalan kapasitemizi hizmet bekleyen hastalar için kullanabileceğiz.” ifadelerini kullanıyor.

Bakan Koca’nın ifadesine göre boş kalan her bir randevu, sistemden randevu alamayıp, talep bırakmış hastalara verilecek. MHRS onaylı randevu dönemi 13 Mayıs’ta başlayacak.

MHRS ONAYLI RANDEVU NASIL ALINIR?

Hastalara, bir gün öncesinden hastaneye gidip gitmeyeceklerini bildirme zorunluluğu getiren yeni sistem, hastane randevularının nasıl alınacağına dair kafa karışıklığı yaratmış durumda. Hastalar, www.mhrs.gov.tr internet sitesi, mobil uygulama ve ALO 182 çağrı merkezi gibi farklı kanallar üzerinden randevularını onaylayarak hastaneye gidebilecek. Randevusunu onayladığı halde hastaneye gitmeyen hastaların aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak.