Yeni Toyota C-HR ilk kez görüntülendi

Yayınlanma: 07.01.2023 - 12:04

Güncelleme: 07.01.2023 - 12:04

Toyota geçen yılın sonlarında sunduğu konsept modeliyle ikinci nesil C-HR'ın görünümüne dair ipuçları vermişti. Son casus çekimler ise keskin tasarımın üretim modeli tarafından korunacağını gösterdi.

Toyota'nın Avrupa Ar-Ge üssüne yakın yollarda yakalanan bu prototip, C-HR Prologue adı verilen konseptten bazı önemli ipuçlarının nasıl korunacağını gösteriyor. autoexpress.co.uk'nin haberine göre, far ünitelerinin çoğu gizlenmiş, ancak konseptin 'çekiç kafa' motifinin yer alacağını düşündürecek kadar görülebiliyor. Bagaj kapağında önemli bir değişiklik yapılmış gibi görünse de Prologue konseptindeki karmaşık, uzatılmış arka lambalar çıkarılmış.

Toyota tasarım kaynakları konseptin ön gösteriminde maliyet nedeniyle bazı değişiklikler yapıldığını söyledi.

Ayrıca konspetin tavan çizgisinin üretim versiyonunun "yüzde 99'u" olduğunu ve prototipin kesinlikle agresif bir profile sahip olduğu da öne sürüldü. Bu, Toyota'nın arka kabin alanını iyileştirmek yerine orijinal C-HR'nin dramatik tasarım önceliğine sadık kalacağının bir işareti. C sütunlarının kenarları, arka koltuklara biraz daha fazla ışık girmesini sağlamak amacıyla hafifçe geriye çekilmiş.

Toyota, Mk2 C-HR'nin 2023 yılında geleceğini ve şirketin en son hibrit kurulumunu içeren bir versiyonun yanı sıra ilk kez bir plug-in hibrit olarak sunulacağını da doğruladı.

Yeni aracın dingil mesafesinin mevcut C-HR'ninkine son derece yakın olacağına inanılıyor ve üretim modelinin aynı TNGA platformunu kullanacağı göz önüne alındığında muhtemelen de öyle olacak. Bu mimari, C-HR'nin yakın zamanda ortaya çıkan Prius Mk5 ile aynı 2.0 litrelik PHEV sistemini kullanabileceği anlamına geliyor.

C-HR'nin saf elektrikli bir versiyonu olmayacak çünkü Toyota, ikinci nesil C-HR'nin üzerinde yer alacak yeni bir bZ modeli hazırlıyor.