Yeni Toyota Prius tasarımıyla ödül kazandı

Yayınlanma: 02.07.2023 - 16:57

Güncelleme: 02.07.2023 - 16:57

Toyota, yeni modeli Pirus'ın tasarımı ile uluslararası ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, öncü modeli Prius ile yenilikçi teknolojisini yeni tasarımıyla birleştiriyor.

Beşinci nesliyle pazara sunulan Prius, hibrit ve plug-in hibrit seçeneklerine sahip.

Bununla birlikte Yeni Prius, tamamen yenilenen tasarımıyla da ses getirmeyi başardı.

DİNAMİK TASARIM

Toyota'nın ikonik kama şekli, beşinci nesil Prius'ta zarif ve modern bir şekilde evrimleşiyor.

Bu dinamik tasarım Prius'un prestijli 2023 Red Dot Tasarım Ödülü'nü kazanmasını sağladı.

Toyota Prius'un ilk bakışta dikkat çeken tasarımını takdir eden Red Dot Tasarım Ödülleri, yıllık 20 bin civarında başvuru ile dünyadaki en büyük tasarım yarışmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Red Dot Tasarım Ödülleri'nde 60 yıldan daha uzun süredir 'Ürün Tasarımı', 'İletişim Tasarımı' ve 'Tasarım Konsepti' kategorilerinde yenilikçi tasarımlar taçlandırılıyor.

Yeni Prius, 43 üyeden oluşan uluslararası bir jüri tarafından tüm başvuruların değerlendirilmesinin ardından 'Ürün Tasarımı' kategorisinde en yüksek ödül olan 'En İyinin En İyisi' unvanına layık görüldü.