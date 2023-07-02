Opel yeni "Şimşek" logosunu tanıttı

Yayınlanma: 02.07.2023 - 16:40

Güncelleme: 02.07.2023 - 16:50

Opel, 2024'te yeni modellerinde kullanacağı ikonik 'Şimşek' logosunu tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni logo, 'Opel Compass'ın merkezi ögesini oluşturmaya devam edecek. Aynı zamanda Rüsselsheim merkezli otomobil üreticisinin heyecan verici ve eleştirmenlerce çok beğenilen tasarım felsefesinin ana özelliklerinden biri olan Opel Vizör marka yüzünün merkezinde de yer almaya devam edecek.

Şimşek, elektrikle yakından ilişkili ve Opel'in elektrikli mobilite çağına yaklaşımını simgeleyen ideal bir logoya dönüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, yeni logonun artık hiç olmadığı kadar marka ile özdeşleştiğini belirterek şöyle konuştu:

''Sadece yeniliğin ve mobilitenin geniş kitlelerle buluşmasına olan bağlılığımızı sembolize etmekle kalmıyor, aynı zamanda 2028 yılına kadar Avrupa'da tamamen elektrikli bir marka olma taahhüdümüzün de altını çiziyor.

Bu yıl ürün yelpazemizde 15 adet elektrikli modelimiz yer alacak.''

'SÜRPRİZLERE HAZIRLANIN'

IAA Münih Mobilite Otomotiv ve Yan Sanayi Fuarı'nın dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olduğunu aktaran Huettl, bu nedenle geniş, uluslararası bir izleyici kitlesine yeni logoyı tanıtmak için harika bir yer olduğunu düşündüğünü, ayrıca fuar ziyaretçilerine bir de sürprizlerinin olacağını, Münih'teki standa gelecek olanların çok heyecanlanacağını bildirdi.

Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Adams da 'Şimşek, 'Cesur ve Yalın' marka felsefemizin simgesi. Keskin, daha özgüvenli yeni 'Şimşek' logomuz, destek çemberiyle kesişerek ikonik logomuza yenilikçi ve modern bir görünüm kazandırıyor. Yeni logomuz, Compass tasarım yaklaşımımızın merkezinde yer alıyor. Pusula, ön, arka ve iç tasarım öğelerimizin bel kemiğini oluşturuyor.' değerlendirmesini yaptı.

Verilen bilgiye göre, Alman otomobil üreticisi, gelecek yıllarda ürün gamında kademeli olarak yeni logosunu kullanıma sunacak. Yeni görünüme sahip ilk seri üretim araçlar 2024'te yollara çıkacak.