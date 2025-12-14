Yeni ücretin 3. toplantının ardından açıklanması bekleniyor: Asgaride geri sayım

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi tarafı olmadan ilk toplantısını gerçekleştirdi. İkinci toplantı ise 18 Aralık perşembe günü yapılacak. Bu toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcilerinin sunum yapması bekleniyor. Bu sunumlarda Orta Vadeli Program’da yer alan genel ekonomik veriler ile ticaret rakamları aktarılacak. 2020 ve daha önceki yıllarda işçi tarafının talebi üzerine TÜİK bekar bir işçinin asgari geçim tutarını ağır, orta ve hafif işlerde çalışan işçiler için ayrı ayrı hesaplıyordu. Ancak işverenlerin de itirazları doğrultusunda 2021 yılından itibaren bu hesabın yapılması bırakıldı.

18 Aralık’ta yapılacak ikinci toplantıda yapılacak sunumların ardından komisyonun bir sonraki hafta 3. toplantısını yapması bekleniyor. İşçi tarafı katılmazsa o hafta içerisinde de yeni asgari ücretin açıklanabileceğine dikkat çekiliyor. Bu süre içerisinde iktidarın komisyonun yapısında değişiklik yapması halinde ise Türk-İş’in de toplantılara katılıp katılmamayı değerlendirmesi bekleniyor.

Türk-İş toplantılara katılmasa da asgari ücret konusundaki talebi aslında kendi yaptığı araştırmada yer alıyor. Türk-İş, “açlık-yoksulluk sınırı” araştırmasında “bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetini” de hesaplıyor. Bu aslında o sırada olması gereken asgari ücret anlamına da geliyor. Türk-İş’in kasım araştırmasına göre bu rakam 38 bin 752 liraydı. Bu rakamın yeni yılda 40 bin liraya yaklaşacağına işaret ediliyor. İşçi tarafının kendisiyle çelişeceği için bu rakamın altındaki bir asgari ücreti kabul etmeyeceği vurgulanıyor.