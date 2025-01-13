Yeni ücretler ne oldu? Bir dev zam da Avrasya Tüneli'ne!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 17:21

Güncelleme: 13.01.2025 - 17:22

Bugün itibarıyla Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı. Köprü ve otoyol ücretlerindeki artışın ardından, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde de önemli bir yükselme duyuruldu.

Yeni ücretlerle birlikte Avrasya Tüneli'nin tek yön geçiş ücretleri, otomobiller için 156 TL'den 225 TL'ye, minibüsler için 234 TL'den 337,50 TL'ye ve motosikletler için 60,8 TL'den 175 TL'ye çıkarıldı. Bu artışla birlikte, Avrasya Tüneli ücretlerine yüzde 44 oranında zam yapılmış oldu.

OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİNE DE ZAM GELMİŞTİ

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine de zam yapıldı.

Buna göre Yavuz Sultan Selim 1. Sınıf yüzde 15 zamlandı. Çanakkale Köprüsü'ndeki artış yüzde 35 oldu. 15 Temmuz Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yüzde 42 artış yapılırken Osmangazi için ise zam yüzde 43'ü buldu.

Böylece 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için geçiş ücreti 47 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ise 80 lira, Çanakkale Köprüsü 790 lira, Osmangazi Köprüsü 795 lira oldu.