Yeni vergi düzenlemesi yolda... Maliye düğmeye bastı: Yurtdışı harcı tam 10 kat artıyor
Maliye, halen 150 lira olan yurtdışı çıkış harcının 1000 lira ile 1750 lira aralığında yeniden belirlenmesi için çalışma başlattı.
Kamu gelirlerini artırmak için vergide birçok istisna ve
muafiyeti kaldırmaya hazırlanan ekonomi yönetiminin özellikle borsa ve kripto
parada işlem vergisi çok tartışılmış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün
işlem vergisinden vazgeçildiğini duyurmuştu.
Ancak borsada işlem vergisinden vazgeçilirken, yurtdışı
çıkış harçlarında olağanüstü bir zam hazırlığına başlandı.
Ekonomim’in edindiği bilgilere göre bayram tatilinin
ardından TBMM gündemine gelecek vergi paketinin önemli gelir artırıcı
unsurlarından birisi de yurtdışı çıkış harcındaki artış olacak.
Buna göre halen 150 lira olan yurt dışı çıkış harcının 1000
lira ile 1750 lira aralığında yeniden belirlenmesi öngörülüyor. Eğer harç 1000
lira belirlenirse artış oranı yüzde 566, 1750 lira belirlenirse yüzde 1066
olacak.
Mart 2022 tarihinde 50 liradan 150 liraya çıkarılan yurtdışı
çıkış harcının zaman içerisinde çok düşük kaldığı yönünde yapılan
değerlendirmelerin ardından artış yapılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.
GEÇEN YIL NE KADAR TOPLANMIŞTI?
Yurtdışı çıkış harçlarından 2023 yılında 1 milyar 311 milyon
lira tahsilat yapıldı. 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ise 427 milyon lira
gelir sağlandı. Yurtdışı çıkış harçlarının bir bölümü TOKİ’ye aktarılıyor.
2018 yılında 15 lira olarak alınan yurtdışı çıkış harcı
Temmuz 2019’de 50 liraya çıkarıldı. Mart 2022’de ise 150 lira oldu.
Çıkış tarihi itibarıyla yurtdışında oturma izni bulunduğunu
belgeleyenler, ticari amaçla yük ve yolcu taşımaya yönelik kara, deniz, hava ve
demiryolu araçlarında, yurtdışına çıkış sırasında fiilen mürettebat olan
görevliler ile 7 yaşını doldurmamış olanlardan harç alınmıyor.
Öte yandan artışın ardından, miktarın yeniden değerleme oranına sabitlenerek, Cumhurbaşkanına verilecek yetkiyle her yıl düzenli olarak zamlanması öngörülüyor.
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