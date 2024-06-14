Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi! 'Şiddetle karşıyız'

Çin'den ithal edilen araçlara yönelik yüzde 40'lık ek vergi kararı sonrası Çin Ticaret Bakanlığı tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin elektrikli otomobil tarifesine dair aldığı karara şiddetle karşıyız. Firmalarımızın haklarını savunmak için gerekeni yapacağız" ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2024 - 09:06
Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi! 'Şiddetle karşıyız'
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İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gezete'de yayımlandı.

Buna göre, Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Habertürk'ün haberine göre, Çin Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin Çin menşeli araçlara getirdiği ek vergiye tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından ek vergiye ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'ye ayrımcı tarifelere son vermesi çağrısında bulundu.

Bakanlık "Türkiye'nin elektrikli otomobil tarifesine dair aldığı karara şiddetle karşıyız. Firmalarımızın haklarını savunmak için gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.


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