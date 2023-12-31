Yeni yıla saatler kala satışları tavan yaptı

Yayınlanma: 31.12.2023 - 11:29

Güncelleme: 31.12.2023 - 11:30

Çarşı pazardaki kuruyemiş dükkanlarında oluşan yoğunluk, esnafın yüzünü güldürdü.

Gaziantep’te birçok yurttaşı alışveriş telaşı sararken, kuruyemiş satıcıları ise yaşanan talebi karşılamaya çalışıyor.

Yeni yıla sayılı saatler kala kuruyemiş ve çerezlerin satışında yoğunluk yaşandığını belirten kuruyemişçi Mıraz Şahin, “Çarşı oldukça aktif ve kalabalık. Bizde de her sene olduğu gibi bu sene de müşteri bolluğu var” ifadelerini kullandı.

Şahin, “Kuruyemişlerde fiyatlar çeşidine göre değişiyor. En çok tercih edilen atom kuruyemişimizin içerisinde fındık, fıstık, badem, kaju var ve kalite olarak 1. sınıf üründür” diye konuştu.