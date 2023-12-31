Yılbaşı gecesi ‘hayali’ kabusa dönüştü: 19 yaşındaki genç eskort ilanına 100 bin lira kaptırdı
Trabzon’da 19 yaşında bir gencin internetten tanıştığı bir eskortla geçirmeyi planladığı yılbaşı gecesi ‘hayali’ kabusa dönüştü. Genç, dolandırıcı eskortlara 100 bin lirasını kaptırdı.
Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki M.T. yılbaşı gecesi için internet ortamında gördüğü eskort ilanına tıklayarak ilanda yer alan kadınla irtibata geçti.
Kendisi ile görüşmek isteyen M.T.’den 100 bin talep eden ve verdiği hesap numarasına parayı çıkartmasını isteyen kadın, paranın hesabına geçmesinin ardından M.T.’nin telefonlarına çıkmayarak telefonunu kapattı.
Eskort kadına tüm çabalarına rağmen ulaşamayan genç polise başvurarak dolandırıldığı şikayetinde bulundu.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
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