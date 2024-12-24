Yeni yılda faturalar için kritik uyarı: Doğalgaz fiyatları yükselebilir!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 17:57

Güncelleme: 24.12.2024 - 17:57

Karadeniz'deki doğalgaz rezervlerinin devreye girmesi, ithalatı yüzde 4,26 oranında azaltmış olsa da artan tüketim ve yetersiz yerli üretim Türkiye'nin doğalgaz dışa bağımlılığını sürdürmesine neden oluyor. Bu durum doğalgaz fiyatlarındaki artışı tetikliyor ve faturaların yükselmesine yol açabilir.

Türkiye, doğalgaz ihtiyacının büyük kısmını ithalat yoluyla karşılamaya devam ediyor. 2023 yılının ilk dokuz ayında, toplamda 35,066 milyar standart metreküp doğalgaz ithal edilirken, yerli üretim yalnızca 1,566 milyar standart metreküpe ulaşabildi. Ülke genelindeki toplam tüketim ise 37,968 milyar standart metreküp olarak belirlendi.

KARADENİZ REZERVLERİ YETERLİ OLMADI

Karadeniz'deki doğalgaz rezervleri, yerli üretimi artırmış olsa da beklenen katkıyı sağlamış değil. Geçtiğimiz yıl 415,57 milyon standart metreküp olan üretim, bu yıl 1,566 milyar standart metreküpe çıktı. Ancak ithalatın azalmasına rağmen, fiyatlar yükselmeye devam ediyor.

DOĞALGAZ FİYATLARINDA ARTIŞ

Dünya Gazetesi'nden alınan habere göre, 2023 yılı başında 10 doların altına gerileyen doğalgaz fiyatları, Mayıs ayında 10,1 dolara yükseldi. Bu artış yıl boyunca sürdü ve Eylül ayında fiyatlar 11,8 dolara, Ekim'de 12,9 dolara, Kasım ayında ise 13,9 dolara çıktı. Bugün itibariyle fiyatlar uluslararası piyasalarda 10 dolar seviyesinin çok üzerinde seyrediyor. Geçen yılın seviyelerinin altında olsa da fiyatlardaki artış eğilimi dikkat çekiyor.

FİYAT ARTIŞLARI FATURALARA YANSIYACAK

Kahveci, uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat artışlarının yerel doğalgaz faturalarına yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. İthalat maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte, tüketiciler daha yüksek faturalarla karşı karşıya kalabilir. Bu durum, hanehalkı bütçelerinde ek bir yük oluşturabilir. Türkiye'nin doğalgazda dışa bağımlılığını azaltacak uzun vadeli politikalar ve alternatif enerji kaynaklarına yönelimi enerji sektöründeki dalgalanmaların etkisini hafifletebilir. Ancak kısa vadede artan fiyatlar özellikle kış aylarında tüketiciler üzerinde ciddi bir baskı yaratabilir.