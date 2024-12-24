Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon toplantısı ne zaman? Asgari ücret zammı bu hafta netleşiyor...
Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşçilerin talebi ne kadar? Olası zam oranlarına göre maaşlar nasıl değişecek? İşte ayrıntılar...
Asgari ücretinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısının perşembe ya da cuma günü gerçekleşeceğini duyurdu.
Işıkhan, zam oranının bu hafta içinde netleşeceğini belirtti.
İŞÇİ KESİMİNİN TALEPLERİ
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işçi kesiminin taleplerini açıkladı. Atalay, net asgari ücretin 29 bin 583 lira olması gerektiğini belirterek, yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı talep ettiklerini ifade etti. İşverenin teklifi ise merakla bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücret, yasa gereği işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, aralık ayı boyunca belirlenen tarihlerde toplanarak oy çokluğuyla karar alıyor. Eşit oy durumunda başkanın tarafı belirleyici oluyor.
OLASI ZAM SENARYOLARI
2025 yılı için asgari ücret zammına ilişkin senaryolar şöyle:
Yüzde 20 zam: 20 bin 402 lira
Yüzde 25 zam: 21 bin 252 lira
Yüzde 30 zam: 22 bin 102 lira
Yüzde 35 zam: 22 bin 952 lira
Yüzde 40 zam: 23 bin 802 lira
Yüzde 45 zam: 24 bin 653 lira
Yüzde 50 zam: 25 bin 503 lira
En Çok Okunan Haberler
-
- Meyve suyu devi konkordato ilan etti
- Erdoğan'dan 'emekliler' açıklaması
- Can Grubu'ndan 'şimdi ne olacak' sorusuna yanıt!
- Belgrad Ormanları yapılaşmaya mı açılacak?
- Mühimmat fabrikasında patlama
- Özel: Hepimizin vicdanlarını sızlattı
- AKP’ye katılacaklar mı?
- 'Kürt dostlarımız tarafından...'
- 'Erdoğan’ın programıyla ilişkisi var mı?'
- 'Bahçeli efendi yeni uyandı!'