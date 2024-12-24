Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon toplantısı ne zaman? Asgari ücret zammı bu hafta netleşiyor...

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon toplantısı ne zaman? Asgari ücret zammı bu hafta netleşiyor...

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşçilerin talebi ne kadar? Olası zam oranlarına göre maaşlar nasıl değişecek? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2024 Salı, 10:01
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon toplantısı ne zaman? Asgari ücret zammı bu hafta netleşiyor...

Asgari ücretinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon toplantısı ne zaman? Asgari ücret zammı bu hafta netleşiyor...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısının perşembe ya da cuma günü gerçekleşeceğini duyurdu.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon toplantısı ne zaman? Asgari ücret zammı bu hafta netleşiyor...

Işıkhan, zam oranının bu hafta içinde netleşeceğini belirtti.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon toplantısı ne zaman? Asgari ücret zammı bu hafta netleşiyor...

İŞÇİ KESİMİNİN TALEPLERİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işçi kesiminin taleplerini açıkladı. Atalay, net asgari ücretin 29 bin 583 lira olması gerektiğini belirterek, yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı talep ettiklerini ifade etti. İşverenin teklifi ise merakla bekleniyor.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon toplantısı ne zaman? Asgari ücret zammı bu hafta netleşiyor...

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, yasa gereği işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, aralık ayı boyunca belirlenen tarihlerde toplanarak oy çokluğuyla karar alıyor. Eşit oy durumunda başkanın tarafı belirleyici oluyor.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon toplantısı ne zaman? Asgari ücret zammı bu hafta netleşiyor...

OLASI ZAM SENARYOLARI

2025 yılı için asgari ücret zammına ilişkin senaryolar şöyle:

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon toplantısı ne zaman? Asgari ücret zammı bu hafta netleşiyor...

Yüzde 20 zam: 20 bin 402 lira

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon toplantısı ne zaman? Asgari ücret zammı bu hafta netleşiyor...

Yüzde 25 zam: 21 bin 252 lira

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon toplantısı ne zaman? Asgari ücret zammı bu hafta netleşiyor...

Yüzde 30 zam: 22 bin 102 lira

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon toplantısı ne zaman? Asgari ücret zammı bu hafta netleşiyor...

Yüzde 35 zam: 22 bin 952 lira

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon toplantısı ne zaman? Asgari ücret zammı bu hafta netleşiyor...

Yüzde 40 zam: 23 bin 802 lira

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon toplantısı ne zaman? Asgari ücret zammı bu hafta netleşiyor...

Yüzde 45 zam: 24 bin 653 lira

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon toplantısı ne zaman? Asgari ücret zammı bu hafta netleşiyor...

Yüzde 50 zam: 25 bin 503 lira

asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Işıkhan

En Çok Okunan Haberler