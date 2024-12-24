Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon toplantısı ne zaman? Asgari ücret zammı bu hafta netleşiyor...

İŞÇİ KESİMİNİN TALEPLERİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işçi kesiminin taleplerini açıkladı. Atalay, net asgari ücretin 29 bin 583 lira olması gerektiğini belirterek, yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı talep ettiklerini ifade etti. İşverenin teklifi ise merakla bekleniyor.