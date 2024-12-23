Ticaret Bakanlığı açıkladı: İdari para cezalarına zam!

Yayınlanma: 23.12.2024 - 14:47

Güncelleme: 23.12.2024 - 14:47

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2025 itibariyle idari para cezalarını yüzde 43.93 oranında artırdığını duyurdu. Bu düzenlemeyle işletmelerin fiyat artışı rekabet ihlalleri ve tüketici hakları ihlalleri gibi çeşitli alanlarda ödeyeceği cezalar önemli oranda zamlanacak.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞI CEZA TUTARLARI YÜKSELDİ

Yeni düzenlemeye göre, üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fiyatlarındaki fahiş artışlar için uygulanacak cezalar, 2024 yılına göre yaklaşık yüzde 44 artış göstererek 143 bin 930 TL ile 1 milyon 439 bin 300 TL arasında belirlendi.

DENETİMLERE İLİŞKİN CEZA ORANLARI GÜNCELLENDİ

Perakende ticaretin düzenlenmesi kapsamında, mesleki davranış kurallarını ihlal eden işletmelere 2025 yılında 22 bin 807 TL ile 684 bin 214 TL arasında ceza uygulanacak. Ayrıca, denetim sırasında yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 114 bin 35 TL ile 570 bin 178 TL arasında para cezası verilecek.

PİYASAYI BOZAN UYGULAMALARA CİDDİ YAPTIRIMLAR

Piyasada darlık yaratan veya serbest rekabeti bozan işletmelere 2025 yılında 1 milyon 439 bin 300 TL ile 17 milyon 271 bin 600 TL arasında ceza kesilecek.

TÜKETİCİ HAKLARI VE YANILTICI REKLAMLAR

Tüketici hakları ihlali ve yanıltıcı reklamlar için ceza miktarları da arttı. Yanıltıcı reklamlarla tüketiciyi mağdur edenlere 79 bin 161 TL ile 31 milyon 808 bin 530 TL arasında ceza uygulanacak.

SATIŞ SONRASI HİZMETLERDE İHLALLERE YÜKSEK CEZA

Satış sonrası hizmetler konusunda yeterlilik belgesi almayan üretici ve ithalatçılara 1 milyon 604 bin 819 TL, eksik servis istasyonları bulunanlara ise her bir eksik için 178 bin 473 TL ceza kesilecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI İLE CEZA ARTIŞI

Yeni cezalar, yüzde 43,93’lük yeniden değerleme oranı ile belirlenerek işletmelere önemli bir caydırıcı etki sağlamayı hedefliyor.

DENETİMLERİN ARTACAĞI BİLDİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı, denetimlerin artacağını ve cezaların caydırıcı olacağını vurgulayarak, ticaretin düzenli ve adil bir şekilde devam etmesini amaçladığını belirtti.