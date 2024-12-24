Kiralık ilanlarda sessizlik: Yeni yılda kira fiyatlarına zam mı geliyor?

Yayınlanma: 24.12.2024 - 14:25

Güncelleme: 24.12.2024 - 14:25

Memur ve emekliler maaş zamlarını, çalışanlar ise asgari ücret artışını beklerken, kiralık ilanlarda önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Yıl sonuna yaklaşılırken kiralık ilanların sayısında belirgin bir azalma dikkat çekiyor. Ev sahipleri, emlakçıların da tavsiyeleri doğrultusunda kiraları yılbaşındaki zam oranlarına göre yeniden belirlemeyi tercih ediyor. Bu durum, Ocak ayından itibaren kira fiyatlarında artış yaşanacağına işaret ediyor.

KONUT PİYASASINDA HAREKETLİLİK

Kiralık ve satılık konut piyasasında ilanların geri çekilmesiyle birlikte fiyatlarda yükseliş beklentisi arttı. Uzmanlar, maaş artışlarının ardından kira fiyatlarında ciddi bir yükseliş öngörüyor. Yeniden güncellenecek kiralarla birlikte ilan sayılarında da artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

FİYATLAR YILBAŞINA HAZIRLANIYOR

İstanbul Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren bir emlakçının açıklamasına göre, 1+1 bir daire 17 bin TL fiyatla kiralanmak üzereyken ilan geri çekildi. Ev sahibi, yılbaşından sonra aynı daireyi 25-26 bin TL arasında bir fiyatla yeniden kiraya vermeyi planlıyor.

"HER YIL AYNI TABLO"

Emlakçı Mehmet Ali Narin, bu durumu fırsatçılık olarak değerlendiriyor. Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Her yıl benzer bir durumla karşılaşıyoruz. Maaş zamları açıklandığında hem kiralık hem de satılık konut fiyatları artıyor" dedi.

Narin ayrıca, denetimlerin yetersiz olduğuna dikkat çekti: "Bakanlık, mevcut ilanların fiyat değişimlerini denetleyebiliyor. Ancak bir ilan yayından kaldırılıp yeni bir ilanla farklı bir fiyatla yayınlanırsa bunu takip edemiyorlar. Bu da fahiş fiyat artışlarına zemin hazırlıyor."

ZAM SONRASI RİSKLER

Maaş zamlarının netleşmesinin ardından konut piyasasında belirgin fiyat artışları bekleniyor. Bu durum, hem kiracıları hem de ev sahibi olmak isteyenleri zorlayabilir. Uzmanlar, özellikle yılbaşından sonra piyasadaki hareketliliğin daha da artacağını öngörüyor.