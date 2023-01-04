Yeni yılda fındık fiyatı yükselişini sürdürüyor

04 Ocak 2023 Çarşamba, 07:00

Giresun’un tarihi Fındık Pazarı’nın esnaflarından Mustafa Kankaya, fındık fiyatının bundan sonraki süreçte TMO’nun fındık politikasının belirleyeceğini söyledi.

Kankaya yaptığı açıklamada, “Şu anda Giresun kalite fındık serbest piyasada 60 TL'den alıcı buluyor. Hatta randımanına göre biraz üzerinde de işlem görüyor. Dolayısıyla yeni yılda da fındık fiyatının yükselişinin sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Artık sezonun yoğunluğu geride kaldı bundan sonraki fındık fiyatını belirleyecek olan TMO’nun uygulayacağı politikadır. Şöyle ki, TMO sezon başında levant kalite 52, Giresun kalite 53 TL’den fındık aldı. Randıman farkıyla bu fiyat 55 ila 58 TL arasında oluştu. Bunu bir ticaret olarak değerlendirecek olursak TMO’ya maliyeti 60 TL’nin üzerindedir" dedi.



