Yeni yılda fındık fiyatı yükselişini sürdürüyor
Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatı yeni yılda yükselişinin sürdürmeye devam ediyor. Serbest piyasada 2022 yılını yükselişle kapatan fındık fiyatı 2023 yılında da bu yükselişinin sürdürerek 60 TL’den alıcı buluyor.
Giresun’un tarihi Fındık Pazarı’nın esnaflarından Mustafa Kankaya, fındık fiyatının bundan sonraki süreçte TMO’nun fındık politikasının belirleyeceğini söyledi.
Kankaya yaptığı açıklamada, “Şu anda Giresun kalite fındık serbest piyasada 60 TL'den alıcı buluyor. Hatta randımanına göre biraz üzerinde de işlem görüyor. Dolayısıyla yeni yılda da fındık fiyatının yükselişinin sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Artık sezonun yoğunluğu geride kaldı bundan sonraki fındık fiyatını belirleyecek olan TMO’nun uygulayacağı politikadır. Şöyle ki, TMO sezon başında levant kalite 52, Giresun kalite 53 TL’den fındık aldı. Randıman farkıyla bu fiyat 55 ila 58 TL arasında oluştu. Bunu bir ticaret olarak değerlendirecek olursak TMO’ya maliyeti 60 TL’nin üzerindedir" dedi.
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