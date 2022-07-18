Yeni Zelanda'da enflasyon 30 yılın zirvesini gördü, faiz artırımı beklentileri güçlendi

Yeni Zelanda'da 30 yılın zirvesine gören enflasyonla mücadeleye yönelik Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın şimdiye kadar görülmemiş bir faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

Reuters
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:40
Yeni Zelanda'da enflasyon 30 yılın zirvesini gördü, faiz artırımı beklentileri güçlendi
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Yeni Zelanda'da tüketici fiyatları ikinci çeyrekte yüzde 7.3 ile 30 yılın en hızlı artışını kaydederken, bu artış Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın gelecek ayki para politika toplantısında daha önce görülmemiş 75 baz puan faiz artırımına gitme olasılığını kuvvetlendirdi.

Çeyreklik bazda bakıldığında ise enflasyon ikinci çeyrekte yüzde 1.7 yükseldi.

Reuters anketine katılan ekonomistler enflasyonun çeyreklik bazda yüzde 1.5, yıllık bazda yüzde 7.1 artmasını bekliyorlardı.


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