Artan enflasyon ve yaşam pahalılığı kamu görevlilerini de zora soktu
Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, artan enflasyon ve yaşam pahalılığı nedeniyle gelir düzeyi sürekli düşen ve satın alma gücünü yitiren yüz binlerce memurun icralık olduğuna dikkat çekti.
Hamzaçebi, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, satın alma gücü düşen memurların borçlarını ödeyemediklerini belirtti. Bir süre sonra bu borçların çevrilemez duruma gelerek memurların maaşlarına haciz uygulandığını kaydeden Hamzaçebi, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre icralık olan kamu görevlilerine disiplin hükümleri uygulanarak ceza verildiğinin altını çizdi.
BİR DE CEZA ALIYOR
Hamzaçebi, açıklamasında şunları kaydetti:
“Bu cezaların belli başlıları en hafifinden kınama ile başlamakta; kademe ilerlemesinin durdurulması ve aylıktan kesme cezası olarak devam ediyor. Bu cezalar zaten borçlu olan çalışanı daha da sıkıntıya sokmanın yanında, aday memurların memuriyetine son verilmesine, memurun atama ile görevde yükselmesine de engel teşkil ediyor. Artan temel gıda, kira, ulaşım, eğitim, enerji gibi zorunlu harcamalar karşısında maaşların erimesi memuru zorunlu olarak borçlanmaya mahkûm etti. Bu borçlanma kasti değil, zorunluluk.”
AF ÇAĞRISI YAPTI
Çalışanın da hükümet gibi borcu borçla çevirdiğini söyleyen Hamzaçebi, “AKP hükümeti, kamu çalışanlarını artık kurbana değil, karpuza ortak girecek durumda bıraktı. Hükümet, başarısız ekonomi politikalarının bedelini de kamu çalışanlarına ödetiyor. Memur AKP hükümeti tarafından suça sürüklendi” dedi.
Hamzaçebi, sendikaların disiplin kurullarının üyelerini savunma hakkı olduğuna dikkat çekerek, “Sendikamız, özellikle son yıllarda kamu çalışanlarının disiplin cezalarının çoğunun, ekonomik sıkıntılardan kaynaklı olduğunu tespit etti. Yüz binlerce memurun artarak devam eden mağduriyetinin giderilmesi için acil olarak disiplin affı getirilmeli” çağrısında bulundu.
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