Yeniden değerleme oranı belli oldu: Vergi ve harçlarda 2026 zammı ne kadar olacak? Pasaport, ehliyet, yurtdışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti...

Ekim ayı enflasyon verilerinin duyurulmasının ardından, 2026 yılında vergi, harç ve cezaların hesaplanmasında kullanılacak yeniden değerleme oranı belli oldu. ÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenen oran yüzde 25,49 olarak kesinleşti. Bu oran, 1 Ocak 2026 itibarıyla pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi kalemlerdeki artışların temelini oluşturacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2026 ÜCRETLERİNİ BELİRLEYECEK

Yeniden değerleme oranı, her yıl olduğu gibi 2026’da da birçok kalemde doğrudan etkili olacak. Pasaport, ehliyet, kimlik, yurtdışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları ve MTV gibi ödemelerdeki artışlar bu oran üzerinden hesaplanacak.

CUMHURBAŞKANININ ORANI DEĞİŞTİRME YETKİSİ VAR

Mevzuata göre yeniden değerleme oranı otomatik olarak yürürlüğe giriyor. Ancak Cumhurbaşkanı, bu oranı tümüyle veya kısmen artırma ya da azaltma yetkisine sahip bulunuyor. Bu nedenle, nihai oran yıl başına doğru açıklanacak kararlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

2026’DA GEÇERLİ OLACAK TAHMİNİ YENİ ÜCRETLER

Yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranına göre hesaplanan tahmini yeni tutarlar şu şekilde olacak: