Yeniden değerleme oranı belli oldu: Vergi ve harçlarda 2026 zammı ne kadar olacak? Pasaport, ehliyet, yurtdışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti...

Ekim ayı enflasyon verilerinin duyurulmasının ardından, 2026 yılında vergi, harç ve cezaların hesaplanmasında kullanılacak yeniden değerleme oranı belli oldu. ÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenen oran yüzde 25,49 olarak kesinleşti. Bu oran, 1 Ocak 2026 itibarıyla pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi kalemlerdeki artışların temelini oluşturacak.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2026 ÜCRETLERİNİ BELİRLEYECEK
Yeniden değerleme oranı, her yıl olduğu gibi 2026’da da birçok kalemde doğrudan etkili olacak. Pasaport, ehliyet, kimlik, yurtdışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları ve MTV gibi ödemelerdeki artışlar bu oran üzerinden hesaplanacak.
CUMHURBAŞKANININ ORANI DEĞİŞTİRME YETKİSİ VAR
Mevzuata göre yeniden değerleme oranı otomatik olarak yürürlüğe giriyor. Ancak Cumhurbaşkanı, bu oranı tümüyle veya kısmen artırma ya da azaltma yetkisine sahip bulunuyor. Bu nedenle, nihai oran yıl başına doğru açıklanacak kararlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
2026’DA GEÇERLİ OLACAK TAHMİNİ YENİ ÜCRETLER
Yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranına göre hesaplanan tahmini yeni tutarlar şu şekilde olacak:
- Yemek kartı ücreti: 240 TL → 301 TL
- IMEI kayıt ücreti: 45.614 TL → 57.200 TL
- Yurtdışı çıkış harcı: 1000 TL → 1254 TL
- A sınıfı ehliyet harcı: 1883 TL → 2360 TL
- B sınıfı ehliyet harcı: 5678 TL → 7127 TL
- 3 yıllık pasaport harcı: 8000 TL → 10.039 TL
- 10 yıllık pasaport harcı: 11.274 TL → 14.144 TL