3.11.2025 09:46:00
Haber Merkezi
Yeniden Değerleme Oranı bugün belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları ne kadar olacak?

Her yıl kasım ayında TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı ÜFE verisinin 12 aylık ortalamasıyla birlikte belirlenen Yeniden Değerleme Oranı, yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak artış oranını belirliyor. Peki, Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak?

Her yıl olduğu gibi Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Yeniden Değerleme Oranı da belirlenmiş oluyor. Peki, Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak?

Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 22-24 aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor. Oranın yüzde 23 olarak belirlenmesi durumunda tahmini yeni ücretler şöyle olacak...

Yemek kartı ücreti: 240 TL → 295 TL

IMEI kayıt ücreti: 45.614 TL → 56.000 TL

Yurt dışı çıkış harcı: 1.000 TL → 1.230 TL

A sınıfı ehliyet harcı: 1.883 TL → 2.316 TL

B sınıfı ehliyet harcı: 5.678 TL → 6.984 TL

3 yıllık pasaport harcı: 8.000 TL → 9.840 TL

10 yıllık pasaport harcı: 11.274 TL → 13.867 TL

