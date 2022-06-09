'Yenilenebilir enerji, elektrik şebekesinden beş kat daha ucuz'
Türkiye’de ‘yenilenebilir enerji’ çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, "Türkiye 2023 yılı için yüzde yüz yenilenebilir enerjiye geçiş hedefi koymalı" uyarısında bulundu. Uyar, "Elektrik üreten güneş panelleri ve rüzgâr santralleri en az maliyetli ve üretilen elektrik de elektrik şebekesinden satın alınan elektrikten beş misli daha ucuz. Bu nedenle en kısa zamanda daha fazla yenilenebilir elektrik üretip fosil yakıtları yeraltında bırakmalıyız” diye konuştu.
Toplumların, ülkelerin ve bölgelerin yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişinin ancak çözüm tarafında olan yerel, ulusal ve bölgesel hükümetlerle gerçekleşebileceğini ifade eden EUROSOLAR Türkiye Başkanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, “Günümüzde tüm dünya ülkeleri yaşam çevresini korumak gerektiğini kavrayıp en kısa zamanda kömür, doğal gaz ve petrol tüketimini durdurmak için çalışıyor. Artık çözümün öncelikle enerjiyi verimli kullanmak ve tümüyle yenilenebilir enerjiye geçiş olduğu anlaşıldı” dedi.
Uyar konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türkiye 2023 yılı için yüzde yüz yenilenebilir enerjiye geçiş hedefi koymalı. Yenilenebilir enerjinin kaynağı güneşin ısısı ve ışığı tükenmez ve ücretsiz. Elektrik üreten güneş panelleri ve rüzgâr santralleri en az maliyetli ve üretilen elektrik de elektrik şebekesinden satın alınan elektrikten beş misli daha ucuz. Bu nedenle en kısa zamanda daha fazla yenilenebilir elektrik üretip fosil yakıtları yeraltında bırakmalıyız."
Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR) Türkiye Başkanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar 9 Haziran’da, 12’nci Uluslararası IRENEC 2022 yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Konferansı’nı düzenleyecekleri de belirtti. Ulusal ve uluslararası birçok organizasyon tarafından desteklenen konferansın ana temasının ‘mevcut enerji ağını gelecekte tümüyle yüzde 100 yenilenebilir enerjiye dönüştürme yönündeki küresel hedef’ oluşturuyor diyen Tanay, konferansın 4 ana başlıkta düzenleneceğini belirtti.
Konferansta yer alacak bazı isimler ise şu şekilde:
“Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Başkanı Dolf Gielen, Dünya Biyoenerji Birliği Başkanı Christian Rakos, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, Beykent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, EUROSOLAR Türkiye Başkanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, Solarenergie-Förderverein Deutschland Başkanı Eberhard Waffenschmıdt, Wolfgang Palz, President Of The Energy Watch Group (EWG) Hans Josef Fell"
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