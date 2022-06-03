EnerjiSA işçileri Sabancı Kuleleri önünde gözaltına alındı
EnerjiSA işçileri, eylemlerinin 68. gününde Sabancı Kuleleri'nin önünde gözaltına alındı.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Elektrik Gaz Su Baraj Sendikası'na (ENERJİ-SEN) üye olan ve işten çıkarılan EnerjiSA işçileri, eylemlerinin 68. gününde Sabancı Kuleleri'nin önünde basın açıklaması yapmak istedi.
İşe iade talebiyle açıklama yapmak isteyen işçiler ve onlara desteğe gelen kurum temsilcilerine polis müdahalede bulundu. Sendika yöneticileri ve kurum temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Sabancı Holding önünde basın açıklaması yapmak için gelen enerji işçileri, sendika yöneticilerimiz ve emek dostları polis ablukasına alındı.#SözünüTutSabancı pic.twitter.com/wHqksP20qd— DİSK/Enerji-Sen (@enerjisen) June 3, 2022
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