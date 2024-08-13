Yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomiye katkısı hesaplandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artışıyla yılın ilk yarısında ekonomiye yaklaşık 4,8 milyar dolar katkı sağlandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 13.08.2024 - 13:51
Yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomiye katkısı hesaplandı
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Yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomiye katkısı hesaplandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin yenilenebilir enerjideki gücüyle enerjide ithalata bağımlılığı azaltıyoruz. Enerjimizi verimli kullanarak enerji arzını daha güvenli hale getiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan infografikte ise yılın ilk yarısında yenilenebilir enerjiden sağlanan elektrik sayesinde 14,5 milyar metreküplük doğal gaz ithalatının önlendiği ve ekonomiye yaklaşık 4,8 milyar dolarlık katkı sağlandığı kaydedildi.


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