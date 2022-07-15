Yenisini alamayacak olan yurttaş, elindeki araca daha iyi bakmaya başladı

15 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Yüksek enflasyonla alım gücü her geçen gün düşen yurttaş, her konuda daha çok bakım ve tamire yöneldi.

Düşen alım gücü ve düşük ücret artışları nedeniyle daha önce ayakkabı ve beyaz eşya tamircilerine akın eden tüketiciler, yeni araç fiyatlarının bir yılda yüzde 200’den fazla artmasıyla özellikle son dönemde de oto tamircilerine büyük ilgi göstermeye başladı. Ayrıca araç fiyatlarına paralel olarak artan yedek parça fiyatları da “değiştirmeyelim onaralım” dönemini başlattı. Araç tamirine talep iki katına çıkarken yedek parça fiyatlarının da yüzde 200’den fazla arttığını söyleyen tamirci esnafı, yurttaşların yetkili servislerden koptuğunu ve ikinci el yedek parçaya yöneldiğini belirtti.

FİYATLAR ÜÇE KATLADI

İstanbul Sanayi Mahallesi’nde yıllardır tamircilik yapan Mehmet Sezmiş, artık ucuz yedek parçaların revaçta olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl 1500 liraya yapılan bir periyodik bakımın yetkili servislerde 4 bin 500 liraya çıktığını söyleyen Sezmiş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizde de bu fiyat 2 bin 500 liraya çıktı tabii. Kullanıcılar artık, kaskoya yaptırmıyor tamiri. Arabaya yatırım aracı olarak baktığı için ‘Kaskoda tamir kaydı olursa satarken değeri düşer’ diye düşünüp mümkün olduğunca ucuz parçalarla ucuz işçilikle tamir yapmaya çalışıyorlar. Bu da trafik güvenliğini riske sokuyor.”

Lastikçilik yapan Rıza Mahremov ise son bir yıldır ikinci el lastik (çıkma) furyasının başladığını söylüyor. Öyle ki piyasada çıkma lastik bulamayacak duruma geldiklerini söyleyen Mahremov, “Sıfır alsa 8-9 bin lira tutacak dört lastik, çıkma olunca 5 bin liraya geliyor. Eskiden 4-5 yıl kullandığı arabayı satıp yeni araba alırdı insanlar, şimdi lastiği 10 yıl kullanıyorlar” dedi. Araç kilit tamircisi Ercan Kaycan ise şöyle konuştu: “Geçen yıl 800 lira olan ön cam bugün 3 bin lira oldu. Vatandaş sürekli ‘Parça değiştirme onar’ diyor. Artık yama tutmaz parçalar oluyor yalvarıyoruz adama ‘Bu kapı yolda düşer değiştir artık’ diye.”

İTHALATI ÖNLEYEN DESTEKLENMELİ

Autoking Genel Müdürü Barbaros Özkök, yurttaşın tamire olan ilgisinin arttığını, bu yıl mekanik onarımda yüzde 400, kaporta bakımda yüzde 120 büyüdüklerini vurguladı.

Yüksek sıfır araç fiyatları nedeniyle araç yaşlarının arttığını ve daha sık tamir yapıldığını belirten Özkök yaşadıkları sorunları ise şöyle anlattı: “Maliyetlerimiz yüzde 100’den fazla arttı, özellikle kira ve enerji fiyatları inanılmaz. Bu artışlar maalesef ki müşterilerimize de yansıdı.” Ayrıca sektörün çok büyük bir ithalatı önlediğini söyleyen Özkök, “Şirket olarak yılda 100 milyon dolarlık ithalatı önlüyoruz. İhracatçıya verilen destek bizim gibi sektörlere de verilmeli” dedi.