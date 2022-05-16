Tek adam rejiminin dördüncü yılında otomobil fiyatları en az dört kat arttı

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyası boyunca “ekonomiyi şahlandıracağı” yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığı rakamlarla netlik kazandı. 2018’den beri tüm ekonomik verilerde çakılan Türkiye’de dört yıl önce dolar kuru 4.5 TL düzeyinde seyrederken şimdilerde 15 TL seviyesinde. Enflasyon yıllık yüzde 11 dolaylarındayken şimdilerde yüzde 60’ın üzerinde. Geçen dört yılda oluşan ekonomik göstergelerin vahameti emekli ya da çalışanların bırakın otomobil almasını, lastiğini dahi almasını imkânsızlaştırdı.

KREDİ BORCU 8 KAT ARTTI

2018 yılının bahar aylarında küçük sınıfta yer alan bir otomobil, şanzıman ve donanım seviyesine göre 90 bin TL ile 150 bin TL arasında yer alırken şu anda 320 bin TL ile 650 bin TL arasına geldi. Dört kişilik bir ailenin ihtiyacını karşılayacak kompakt sedan almak isteyen bir yurttaş 2018’de 100 bin TL ile 220 bin TL aralığında bir araç alabilecekken, şu anda 400 bin TL ile 800 bin TL aralığında bir ödeme yapması gerekiyor. Fiyatların aritmetik ortalamasını alırsak, asgari ücretlinin 2018 yılı mayıs ayında küçük sınıf bir otomobil sahibi olabilmesi için 75 ay çalışması gerekirken, şu anda 114 ay çalışması gerekiyor. Kompakt sınıfta bir otomobil almak içinse 2018’de 100 ay çalışması gerekirken, şu anda 141 ay çalışması gerekiyor. Diğer sınıflarda da benzer oranın olduğu ülkemizde, otomobil fiyatlarını baz alırsak 2018 sonrasında ücretliler minimum yüzde 30 fakirleşti.

Otomobil sahibi olabilmek için en çok yardım alınan enstrümanlardan biri olan kredide de durum pek parlak değil. Hükümet her ne kadar uzun süredir faizleri frenlese de 2018 yılında taşıt kredisi faiz oranları yüzde 15 seviyelerindeyken, şu anda yüzde 30 seviyesinde. Yani 2018 yılında yurttaş kompakt sedan bir otomobil almak için yarısına 24 aylık kredi kullandığında ödeyeceği ortalama toplam faiz tutarı 11 bin TL iken, şu anda benzer bir otomobilin yarısı için kullanacağı kredi için ödeyeceği toplam faiz 90 bin TL civarında. Yani yurttaş otomobil sahibi olabilmek için sekiz kat daha fazla kredi ödemesi yapacak. Oysa maaşı yalnızca üç kat artabildi.



AKARYAKIT FIYATLARI UÇTU

Tek adam sistemi ile yönetilmek sadece otomobil fiyatlarını değil aynı zamanda akaryakıt fiyatlarını da vurdu. Mayıs 2018’de akaryakıt fiyatları 5-6 TL civarlarında seyrederken geçen dört yılın sonunda 20-22 TL seviyesine geldi. Asgari ücretliler, ücretlerinin tamamıyla 2018 yılında 287 litre motorin alabilirken şu anda 192 litre alabiliyor. Akaryakıt bazında hesaplama yaptığımızda yurttaş yüzde 35 kayıpta.

