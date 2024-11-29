Yerli gıda devi yabancılara satılıyor!

Yayınlanma: 29.11.2024 - 11:07

Güncelleme: 29.11.2024 - 11:07

Ton balığı sektörünün önde gelen firması Dardanel, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, şirketin borsada işlem görmeyen 100 milyon adetlik hissesinin yurtdışında yerleşik bir yatırımcı kuruluşa satışı için çalışmaların başlatılacağını açıkladı.

KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Şirket hakim ortağımız Niyazi Önen Holding A.Ş. tarafından aşağıdaki şekilde yönetim kurulu kararı alındığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Şirketimizin 28.11.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin sahibi bulunduğu Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. hisse senetlerinden (şirketin sermayesinin yüzde 68,60'ına sahibiz) borsada işlem görmeyen 100 milyon adetlik bölümünün (bu miktar şirketin sermayesinin yüzde 17,06'lık kısmına tekabül ediyor) borsa dışı işlemle, yurtdışında yerleşik bir yatırımcı kuruluşa satışı konusunda (her halükarda şirket sermayesinin yüzde 51,5'lik kısmının sahibi olarak kalacağımız şekil, kayıt ve şartı ile) görüşmelere başlanmasına ve bu konuda Osman Niyazi Önen ve/veya Aşkın Kurultak'a yetki verilmesine karar verilmiştir."