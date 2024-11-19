Google için kritik hamle: ABD Chrome'un satılmasını talep edebilir

Yayınlanma: 19.11.2024 - 11:07

Güncelleme: 19.11.2024 - 11:07

ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın Chrome tarayıcısını satmaya zorlanması için yargıçtan talepte bulunmaya hazırlanıyor. Bu hamle, Google'ın "yasadışı tekel" oluşturduğu kararının ardından geldi. Yapay zeka ve Android ile ilgili düzenlemeler de planlanan adımlar arasında yer alıyor.

Bloomberg'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bakanlık, ağustos ayında Google'ın arama pazarında yasa dışı tekelleşme kararı veren yargıçtan, şirketin yapay zeka ve Android işletim sistemiyle ilgili de önlemler almasını talep etmeyi düşünüyor.

"GOOGLE TEKELİNİ KORUDU"

Ağustos ayında federal yargıç Amit Mehta, Google'ın arama ve reklamcılık alanında yasa dışı bir tekel oluşturduğuna hükmetmişti. Mehta, kararında şu ifadelere yer verdi: "Google bir tekeldir ve bu tekeli korumak için hareket etmiştir. Bu durum Sherman Yasası'nın 2. maddesini ihlal etmektedir."

ANTİTRÖST DAVALARI VE GOOGLE

ABD Adalet Bakanlığı, 2020 yılında arama ve reklamcılığı tekelleştirdiği gerekçesiyle Google'a antitröst davası açmıştı. Ayrıca, 24 Ocak 2023'te yapılan bir açıklamada, bakanlığın sekiz eyaletin başsavcılarıyla birlikte Google'a Virginia Doğu Bölgesi Mahkemesi'nde dava açtığı bildirilmişti. Dava, şirketin dijital reklam teknolojisi ürünlerini tekeline alarak rekabete aykırı yöntemler kullandığı ve rakiplerini etkisiz hale getirdiği iddialarını içeriyordu.

Google'ın rakip ürünlerin kullanılmasını engelleyerek dijital reklam pazarındaki hakimiyetini artırdığı ve yayıncıları kendi ürünlerini kullanmaya zorladığı ifade edilmişti. Şirketin bu tutumunun sektördeki rekabeti ciddi şekilde zayıflattığı belirtilmişti.