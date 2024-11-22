Uludağ'da 1000 TL'ye satılan çorbaya ceza: 171 bin lira ceza kesildi!

Yayınlanma: 22.11.2024 - 10:20

Güncelleme: 22.11.2024 - 10:25

Uludağ’da bir otelin restoranında çorba fiyatını 1000 TL’ye çıkaran işletmeye, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonrası 171 bin 600 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca "haksız fiyat artışı" nedeniyle işletmeye 1 milyon TL’ye kadar ek ceza verilmesi gündemde.

BİR MİLYON TL'YE KADAR CEZA

Geçen sezon 500 TL’den satılan çorbanın fiyatının bu yıl iki katına çıkarılmasının ardından harekete geçen Ticaret İl Müdürlüğü, otelin restoranında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, fiyat artışının "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ve "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği"ne aykırı olduğu tespit edildi.

Bakanlık, düzenlenen tutanağı ve işletme yetkililerinin savunmalarını Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletti. Kurul, işletmeye 1 milyon TL’ye kadar cezai işlem uygulayabilecek.

Denetimde ayrıca, işletmede satılan 38 ürünün ayırıcı özelliklerinin belirtilmediği, fiyat listelerinde ürünlerin tüm vergiler dahil satış fiyatının ve fiyat uygulama tarihlerinin yer almadığı belirlendi. Bu eksiklikler nedeniyle işletmeye 78 ayrı aykırılıktan toplam 171 bin 600 TL idari para cezası kesildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜYOR

Çorba fiyatının 1000 TL’ye ulaşması sosyal medyada da tepkilere neden oldu. İşletmenin, fiyat artışının gerekçesini açıklamaması eleştirilerin odağı haline gelirken, Bakanlık, piyasa dengesini korumak için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.