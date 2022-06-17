Yerli pirincin fiyatı yüzde 100, ithalin yüzde 153 arttı
Türk lirasında yaşanan dolar kaybı ile birlikte ithal ve yerli pirinç arasındaki fiyat farkı kapandı. Yerli ürünün fiyatı yüzde 100 artarken ithal pirincin fiyatı yüzde 153 artış kaydetti.
Mutfakların vazgeçilmez ürünlerinden olan pirincin fiyatı artışı motorinle yarışıyor. Motorin bir yılda yüzde 350’den fazla zamlandı. Pilavlık yerli pirincin 2 kilogramlık fiyatı 2020 Temmuz’da 22,45 lira iken bugün aynı marka ürün aynı markette 44,90 liradan satılıyor.
Yerli üründe fiyat artışı 2 yılda toplam yüzde 100 oldu. Temmuz 2020’de yine aynı marka ve aynı 2 kilogramlık ithal pilavlık pirinç 15,75 lira fiyatla rafta yer alıyordu. Bugün ise ithal 2 kilogramlık pirincin fiyatı 39,90 liraya çıktı. Artan kurlarla birlikte ithal pirinçte fiyat artışı yerli ürünü geçti. İthal üründe fiyat artışı iki yılda yüzde 153’ü geçti.
PİRİNÇTE FİYAT ARTIŞI DÜNYADA SINIRLI KALDI
Son dönemde artan gübre fiyatları ve enerji maliyetleri sonrasında Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle küresel gıda fiyatları her geçen gün artıyor. Ancak pirinç fiyatları buğday ve arpa gibi hızlı bir yükseliş kaydetmedi. Global Product Prices (Mart 2022) verilerine göre pirincin ortalama fiyat 1,55 dolar (25,95 TL) seviyelerinde. En düşük fiyat 0,60 dolarla (10,38 TL) Pakistan’da. Dünyada en çok pirinç tüketen ülkelerin başında yer alan Japonya en pahalı pirinci tüketiyor. Japonya’da 1 kilogram pirinç ortalama 4,36 dolardan (75,43 TL) satılıyor.
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