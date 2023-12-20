Yerli sanayi devi Borusan, fabrikasını satışa çıkarıyor!

Yayınlanma: 20.12.2023 - 11:05

Güncelleme: 20.12.2023 - 11:05

Borusan Boru, Gemlik tesisinde bulunan büyük çaplı boru imalat ekipmanının ABD'deki tesisine taşınması ve tesisin satılması için çalışmalara başlama kararı aldı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, imalatı yapılan büyük çaplı boru alanında Türkiye ve yakın coğrafyalarda arz fazlası olduğuna, ihracat pazarlarında ise korumacılık önlemlerinin arttığına ve sınırda karbon vergisi gibi düzenlemelerin uluslararası rekabeti kısıtlayıcı hale getireceğine dikkat çekti.

Borusan Boru bu kapsamda büyük çaplı boru imalat ekipmanlarının nisan ayında satın aldığı ABD'de kurulu Berg Pipe şirketine taşınması, doğrudan yatırım veya ortaklık yoluyla başka bir ülkeye taşınması ya da tesis olarak satılması seçeneklerini değerlendireceğini belirtti.

Şirket ayrıca makinelerin bulunduğu arazi ve binaların da satılmasına karar verdi.

EKONOMİK BÜYÜME BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,9 olacağı öngörüldü.

Ayrıca küresel ekonomik büyüme 2024'te yüzde 2,7'ye gerileyeceği belirtildi.

OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin ise bu yılki büyümenin yüzde 4,5 olacağını öngörüyor.

Türkiye ekonomisinin 2024'te 2,9 büyümesi beklenirken, 2025'te büyümenin yüzde 3,2'ye yükseleceği tahmin ediliyor.