Özelleştirme İdaresi 5 taşınmazı satışa çıkardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 4 ildeki 5 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

AA
Yayınlanma: 09.12.2023 - 12:25
Özelleştirme İdaresi 5 taşınmazı satışa çıkardı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Çankaya, Aydın'ın Didim, Sakarya'nın Arifiye ve Yalova'nın Armutlu ilçelerindeki 5 taşınmaz satışa çıkarıldı.

Bu taşınmazlar için illere ve metrekaresine göre değişmekle birlikte 3 milyon liradan 6 milyon liraya kadar değişen tutarlarda geçici teminat bedeli belirlendi.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Teklif sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilecek. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları, kooperatifler, vakıflar, gayrimenkul yatırım fonlarıyla belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilecek.

Yatırımcılar, Ankara'daki taşınmaz için 27 Aralık, diğer taşınmazlar içinse 28 Aralık'a kadar teklifi verebilecek.

 


Hazine ve Maliye Bakanlığı Resmi Gazete taşınmaz

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