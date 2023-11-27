AKP'li belediye yerel seçim kaynağı için 390 milyon TL'lik arsa satışa çıkardı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.11.2023 - 03:00

AKP’li Başakşehir Belediyesi, dün Resmi Gazete’de yayımladığı ilanla Bahçeşehir 1. Kısım (Tatarcık) Mahallesi’nde bulunan 129 Ada 10 Parsel nolu arsayı 390 milyon TL’ye satışa çıkardı. Arsa satışının geçici teminat beledi 11 milyon 700 bin TL olarak belirlendi. Söz konusu arsanın etrafında birçok lüks site bulunuyor. İhale 7 Aralık’ta “kapalı teklif usulü” ile yapılacak. Yayımlanan ilanda ihalede belirlenen bedelin yüzde 25’i peşin, geri kalan yüzde 75’lik kısım ise yıllık yüzde 40 vade farkı eklenerek, 16 taksitte ödeneceği ifade edildi.

‘KARTALOĞLU’NA YETMEDİ’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Başakşehir Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Özbakır, belediyenin 31 Mart 2024 yerel seçim öncesi kaynak oluşturmak için arsa satışlarını hızlandırdığına vurgu yaptı.

Özbakır, “Belediyenin 2023 yılı bütçesi 3 milyar 250 milyon TL idi. Bu 2023 yılı bütçesi de yine Başakşehir Belediyesi Başkanı Yasin Kartaloğlu’na yetmedi. 2023 yılının Haziran ayında 2 milyar gibi büyük bir ek bütçe getirerek 2023 yılı bütçelerini 3 milyar 250 milyondan 5 milyar 250 milyon TL gibi bir rakama taşıdılar. 2024 yılı için ise 5 milyar 450 milyon TL bütçe ayrıldı. Bu bütçe kaynağının yüzde 40’ını arsa satışına dayandırdılar. Bütçeyi toparlayabilmek için arsa satışlarına devam edecekler” dedi.