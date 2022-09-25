Yeşil enerji 700 bin kişilik istihdam yarattı

25 Eylül 2022 Pazar, 07:00

Yenilenebilir enerji işlerinde geçen yıl 700 bin kişilik istihdam yaratıldı. Yeşil enerjide çalışan sayısı küresel çapta 12,7 milyona ulaştı.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile işbirliği ile ABD'nin Pittsburgh kentindeki Küresel Temiz Enerji Eylem Forumu sırasında Yenilenebilir Enerji ve İstihdam Yıllık İnceleme 2022 raporunu yayınlandı.

ILO'nun internet sitesine yer alan rapora genel olarak yenilenebilir enerji alanının büyümesinin süreceği ve istihdam artışı sağlanacak alanlardan biri olduğunun altını çizerken, hükümetleri ve sektörü, güçlü istihdam artışı için evde yapılabilecek işlere yönelik arayışlar geliştirmesini önerdi.

Çalışmada, yenilenebilir enerjide istihdam artışını sürükleyen ana unsurun iç pazar büyüklüğü olduğuna işaret edilen raporda, yeşil enerjide en hızlı büyüyen sektörün güneş enerjisi olduğu belirtildi. Küresel olarak 12,7 milyon kişinin üçte birine yakın kısmı yaklaşık olarak 4,3 milyon kişinin bu sektör aracılığıyla yaratılan işlerde istihdam edildiği vurgulandı.

ILO ve IRENA’nın ortak hazırladığı raporda, sadece istihdam değil, insana yaraşır işler, iklim değişikliğiyle mücadele, tedarik zincirlerindeki iyileşme yönünden de yenilenebilir enerjinin kritik olduğuna işaret edildi.

"ENERJİ GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK"

IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera rapora ilişkin değerlendirmesinde, “Çok sayıda zorluk karşısında, yenilenebilir enerji işleri dirençli olmaya devam ediyor ve güvenilir bir iş yaratma motoru olduğu kanıtlandı. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetlere tavsiyem, yenilenebilir enerji işlerinin genişletilmesini teşvik eden endüstriyel politikalar izlemeleridir. Yerel bir değer zincirini teşvik etmek, yalnızca insanlar ve yerel topluluklar için iş fırsatları ve yeni işler yaratmayacaktır. Aynı zamanda tedarik zinciri güvenilirliğini destekleycek ve genel olarak daha fazla enerji güvenliğine katkıda bulunulmuş olunavaktır."

İSTİHDAMIN ÜÇTE İKİSİ ASYA'DA

Rapor, artan sayıda ülkenin yenilenebilir enerjide istihdam yarattığını gösteriyor. Bu işlerin neredeyse üçte ikisi Asya'da. Çin tek başına küresel toplamın yüzde 42'sini oluşturuyor, onu yüzde 10 ile AB ve Brezilya, yüzde 7 ile ABD ve Hindistan izliyor.

Raporda, 2030 yılında yeşil enerjide yeni iş yaratacağı öngörüsü de yer aldı. 2030 yılında tüm enerji sektöründe 139 milyon kişinin istihdam edileceği tahmin edilirken, yeşil enerjide istihdam 38,2 milyon olarak tahmin edildi.

İnsana yakışır ve üretken istihdamı sağlamak için yenilenebilir enerjilerdeki işlerin kalitesine ve çalışma koşullarına giderek daha fazla odaklanıldığına dikkat çeken ILO Genel Direktörü Guy Ryder, "Hükümetleri, işçi ve işveren kuruluşlarını, çalışmanın geleceği için vazgeçilmez olan sürdürülebilir bir enerji geçişine sıkı sıkıya bağlı kalmaya teşvik ediyorum" çağrısında bulundu.

Rapor, bazı dikkate değer bölgesel ve ulusal gelişmelere dikkat çekiyor. Bunlar arasında Güneydoğu Asya ülkelerinin büyük güneş fotovoltaik (PV) üretim merkezleri ve biyoyakıt üreticileri haline gelmesi yer alıyor. Çin, güneş PV panellerinin önde gelen üreticisi ve kurucusu ve açık deniz rüzgarında giderek artan sayıda istihdam yaratıyor. Hindistan, 10 Gigawatt'tan fazla güneş PV ekledi ve birçok kurulum işi yarattı, ancak büyük ölçüde ithal panellere bağımlı olmaya devam ediyor.



