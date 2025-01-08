Yetkili servis tüketiciden aldığı ücreti faturalandırmadığı iddiası

Yayınlanma: 08.01.2025 - 21:07

Güncelleme: 08.01.2025 - 21:07

Alınan bilgiye göre, bir beyaz eşya markasından 4 yıl önce aldığı temizlik robotu arızalanan U.U. isimli tüketici, markanın Osmangazi ilçesi Heykel Postane arkasındaki yetkili servisine müracaat etti. U.U.’nun iddiasına göre, servisten kendisine arıza tespiti için 300 TL para vermesi gerektiği söylendi.

Cihazın elektrikten çekilince kendiliğinden kapandığını belirten tüketiciden ’size geri döneceğiz’ denilerek kullandığı cihazı teslim alındı. Bir gün sonra yetkili servisten arayan bir kişinin cihazın bataryasının değişmesi gerektiğini, ücretinin 6 bin lira olduğunu, ücreti ödendiği takdirde cihazın açılıp açılmayacağına bakılacağı, açılmazsa başka bir arızası olup olmadığına bakılıp ona göre ücretlendirileceği söylendi. Bunun üzerine servisin yolunu tutan tüketici U.U., "Madem arızanın ne olduğunu bilmiyorsunuz neden 300 TL arıza tespit ücreti diye baştan para alıyorsunuz? Aynı modelden binlerce ürün satan firmanın hiç mi yedekte bataryası yok neden cihazı denemek için takacağınız bataryanın parasını benden alıyorsunuz" diye sordu.

Sorulara "Şikayetiniz var ise ’şikayetvar’a yazın" diye cevap aldığını söyleyen tüketici, verdiği 300 TL karşılığında fatura bile düzenlenmeden servisten gönderildiğini öne sürdü.

"ARIZA TESPİT İÇİN AYRI VE ONARIM İÇİN AYRI ÜCRET TÜKETİCİ HAKLARINA AYKIRI BİR UYGULAMADIR"

Tüketicinin şikayeti üzerine konunun üzerine düşen Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Son bir iki yıldır servis hizmetlerinden ciddi şikayetler almaktayız. İşini düzgün yapan servisleri tenzih ediyorum. Ancak servislerle ilgili gelen şikayetlerin başında arıza tespit ücreti gelmektedir. Oysa servis sadece tespit için çağrılmamaktadır. Arıza tespiti ve arızanın giderilmesi bir bütün hizmet paketidir. Parça ücreti ve işçilik olarak faturalandırılan bir hizmet kapsamındadır. Bu nedenle arıza tespit için ayrı ve onarım için ayrı ücret tüketici haklarına aykırı bir uygulamadır" dedi.

"FATURALANDIRILMAYAN SERVİS HİZMETLERİ NEDENİYLE MAĞDUR OLAN ÇOK SAYIDA TÜKETİCİ ŞİKAYETİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Yılmaz, servisin aldığı arıza tespit ücretini faturalandırmamasıyla ilgili olarak da mali olarak suç işlenmekte olduğunu belirterek, "Servisler genellikle verdiği hizmetle ilgili servis belgesi bırakmamakta, aldığı ücretle ilgili fatura ve fiş kesmemektedir. Bu durum tüketicinin hak arama yolunu engellemektedir. Zira uyuşmazlık durumunda faturanın ibrazı zorunludur. Servis takibi parça için garanti kapsamında sorumludur. Bu sorumluluktan kaçmak için fatura vermemektedir. Tüketici, servis hizmetinden yararlanırken servisin yetkili olduğuna, gelen elemanın servisin elemanı olduğuna dair sorgulamalı. Verdiği ücretin karşılığında mutlaka faturasını almalıdır. Arızalı ürünün servise götürülmesi durumunda ürünün hangi arıza nedeniyle götürüldüğü mutlaka servis belgesine yazılmalı, aksi takdirde ürün teslim edilmemelidir. Yetkili olmayan servislerle, yetkisiz servislere teslim edilen ürünlerle ilgili ve faturalandırılmayan servis hizmetleri nedeniyle mağdur olan çok sayıda tüketici şikayeti ile karşı karşıyayız. Bu durumlarda hakem heyetlerinde hak aramak da mümkün olamamaktadır. Bu nedenle devletin denetimi son derece önemlidir. Ayrıca tüketicinin de bu konularda son derece bilinçli davranması gerektiği hususunu her zaman dile getirmekte ve uyarmaktayız" ifadelerine yer verdi.