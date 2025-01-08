'Beyaz eşya' hırsızlarına suçüstü: 2 kişi tutuklandı
Bilecik’te bir şahsın ikametinden beyaz eşya çalmaya çalışan 2 şahıs suçüstü yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Bozüyük ilçesi Çarşı Mahallesi’nde bulunan bir ikamete şüpheli şahısların girdiği ihbarını alan polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti.
İkametten buzdolabı çıkarmaya çalışan 2 şüpheli şahıs suçüstü yakaladı. Olay ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; yakalanan 2 şüpheli şahsın daha önce de ikametten ev eşyalarını çalarak başka bir şüpheli şahsa satmış oldukları tespit edildi.
TUTUKLANDILAR
Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında; ‘Evden Hırsızlık’ ve ’Suç Eşyasının Satın Alınması Veya Kabul Edilmesi’ suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı.
Hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi. Öte yandan, çalıntı ev eşyaları sahibine teslim edildi.
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