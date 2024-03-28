Yıkımın faturası emekçi ile emekliye

Yayınlanma: 28.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.03.2024 - 04:00

Dolar kuru dün öğle saatlerinde 32.23 lira seviyelerine çıktı. Yaklaşık 8 milyon işçinin bir aylık geçim ücreti olan ve 1 Ocak’ta 17 bin 2 liraya yükseltilen asgari ücret açıklandığında dolar 29.47 liraydı. Asgari ücretin karşılığı 577 dolara karşılık geliyordu. Dün öğle saatlerindeki kura göre 527.5 dolara geriledi. Kaybın TL olarak karşılığı ise 1.612 liraya ulaştı.

Ocak 2024 itibarıyla 32 bin 861 lira olan en düşük memur maaşı 1.115 dolara denk geliyordu. Bu rakam dün itibarıyla 1.019 dolara geriledi. Yıl başından bu yana kayıp 96 dolar oldu. TL olarak karşılığı ise 3 bin 94 lira. 33 bin 100 lira olan ortalama kamu işçisi ücreti ise 1.123 dolar ediyordu. 1.026 dolara inerek 97 dolar geriledi. Böylece ücret 3 bin 126 lira geriledi.

İktidarın kök aylıklarda artış yapmak yerine “düşük aylık sınırı” uygulaması nedeniyle milyonlarca emekli 10 bin lira aylıkla geçinmeye çalışıyor. 1 Ocak’ta en düşük aylık 339 dolardı. Dün itibarıyla 310 dolara geriledi. Kaybın TL olarak karşılığı 935 lira oldu.

KARTA 'ŞART' VAR

İktidar tepkiler artınca “emekli kart” uygulamasını devreye alacağını açıkladı. Bu kartla PTT AVM, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, THY, TCDD, mobil telefon operatörleri gibi bazı giderlerde emeklilere indirim yapılacağı belirtiliyor. Ancak emeklilerin bu kartı alabilmesi için kirada oturması, başka bir geliri bulunmaması, 65 yaş üstü olması gibi çeşitli şartlar aranacak.