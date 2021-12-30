Yılbaşından itibaren çimento fiyatlarının yüzde 20 artıyor

30 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, çimentonun ocak ayında zamlanacağını duyurdu.

Kısa süre önce müteahhitler, çimento fiyatlarında fahiş artışlar olduğu iddiasıyla grev yapmış; fiyatlarda durulma olunca grevlerini sonlandırmıştı. Aynı dönemde Rekabet Kurumu da konu ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturmanın yedi aydır bitmediğini söyleyen Tellioğlu, şu vurguyu yaptı: “Bugün, beton firmalarına çimento fiyatlarında yüzde 20 artış yapılacağı duyurulmuş. Halen çimentonun tonu ortalama 500 TL, bu artışla 600 TL’ye çıkacak. Çimentonun maliyetinde büyük oranda yerli girdi var, bu zam niye?”

ÇİMENTOCU SESSİZ

Müteahhitler ayrıca, artan maliyetlerden dolayı, kamu projeleri yapan firmalar için fiyat farkı veya sözleşme fesih hakkı da istiyor. Aksi takdirde bu firmaların batacağını söyleyen Tellioğlu, “Firma batacak, işçiler işsiz kalacak. Sonra kamu yarım kalan projeyi iki katı maliyetle tamamlayacak, herkes zarar edecek” dedi.

Daha önce çimento maliyetlerinde en büyük payın enerji giderleri olduğunu ve çimentonun birinci sınıf bir inşaatın (arsa maliyeti hariç) toplam maliyeti içindeki payının yüzde 3 olduğunu söyleyen Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, zam haberlerine karşılık sorularımıza cevap vermedi.