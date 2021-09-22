Çimentoda fiyatlar düşmedi, müteahhitler bakanlıkla görüşmek istiyor

22 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, 24 Eylül’de bitmesi planlanan grev süresince fiyatlarda bir değişiklik yapılmazsa süreyi uzatabileceklerini söylemişti. TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ise “Siz ev fiyatlarını yarıya indirin, biz de bedava verelim” demişti.

İMKON Başkanı Tellioğlu, bu çağrıya “Bu tarz popülist söylemlere gerek yok, ne biz fiyatı yarıya düşürebiliriz ne de siz bedava verebilirsiniz. Biz size zararına satın demiyoruz. Maliyet artışını tabii ki yansıtın ama bu kadar bir maliyet artışı olmadı, fahiş zam yaptınız” diye cevap verdi. Süreç, bu restleşmelerle ilerlerken Tellioğlu, bu hafta içinde bakanlıkla görüşme gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Tellioğlu, “Bir dairedeki çimento maliyetinin yüzde 3 olduğu söylüyorlar. Bu sadece betondaki çimentonun hesabıdır. Sıvada, şapta, seramik yapıştırmada, dış sıvada kullanılan çimento ne olacak?” dedi.

TORBASI 20 TL OLMALI

Şu anda çimentonun torbası 30 TL, bunun normal şartlarda 20-22 TL olması gerektiğini söyleyen Tellioğlu, “Bu fiyat bandına inerse zaten konut fiyatlarında yüzde 5’lik bir düşüş olur. Tabii ki bu tek başına yetmez. Konut fiyatlarında hissedilir düşüş için atılması gereken başka adımlar da var. Ama öncelikli gündemimiz çimentocuların bu fahiş fiyatta ısrar etmesidir” diye konuştu.

‘FAİZ, İNŞAATI OLUMSUZ ETKİLİYOR’



İnşaat sektörünün son 13 çeyrektir yüzde 3’ten yüksek bir büyüme performansı gösteremediğini söyleyen Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Bu tablonun temel nedeni, yüksek faiz olarak görülebilir. 2010-2017 döneminde çeyrekler bazında yüzde 11 olan büyüme rakamı, 2018’den bugüne yüzde 4’e inmiştir. Bu düşüş, inşaat sektörü için planlı ve sürdürülebilir bir büyüme ihtiyacını ortaya koymaktadır” dedi.

