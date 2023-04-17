Yılın en satın almaya değer arabası Renault Austral Türkiye'de!

Yayınlanma: 17.04.2023 - 16:39

Güncelleme: 18.04.2023 - 13:58

WebTekno'da yer alan habere göre Fransız otomobil devi Renault, bundan bir yıl önce Austral olarak isimlendirdiği yeni C-SUV otomobilini tanıtmıştı. Bazı ülkelerde çoktan satışa sunulan otomobil, ülkemize ise bu yıl içerisinde gelecek. Renault Austral'ın Türkiye satışları, 24 Nisan'da resmen başlayacak.

Austral, Renault'un son yıllardaki en dikkat çekici otomobillerinden bir tanesi. Renault, Nissan ve Mitsubishi'nin ortak olarak geliştirdiği CMF-CD isimli bir platform üzerine inşa edilen otomobil, daha ilk aylarında "Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü" listesinde kendisine yer buldu. Ayrıca bu C-SUV, AUTOBEST tarafından "2023 yılının en satın almaya değer otomobili" olarak seçildi.

İLK AŞAMADA 250 BİN TL YETERLİ OLACAK

Renault Austral sahibi olmak isteyen yurttaşlar, 24 Nisan itibarıyla 250 bin TL kapora yatırıp, sıraya girecekler. İlk 500 kişi, Haziran 2023 itibarıyla aracını satın almaya hak kazanacak. Teslim tarihi yaklaştığında, aracın kesinleşmiş fiyatı da ortaya çıkacak ve yurttaş, geriye kalan ödemeyi yapacak. Gelecek ilk modelin 160 beygir gücünde hibrid motor seçeneğine sahip olacağı da açıklandı.

PEKİ RENAULT AUSTRAL'IN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Markanın resmi internet sitesindeki bilgilere göre Renault Austral'ın Türkiye'deki başlangıç fiyatı, 1 milyon 190 bin TL olacak. Opsiyonel özellikler bu fiyata dahil değil. Ancak aracın çıkış tarihinde günün koşullarına bağlı olarak tekrar fiyat değerlemesi yapılacak.